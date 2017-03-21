محمد الجبالي يتألق في حفل افتتاح تظاهرة الأقصر عاصمة الثقافة العربية لسنة 2017

Mardi 21 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-21 16:13:32

- تألق الفنان التونسي، محمد الجبالي في الحفل الذي أقيم مساء أمس الاثنين في ساحة معبد الكرنك، بمناسبة الاحتفال بافتتاح تظاهرة "الأقصر عاصمة الثقافة العربية" لسنة 2017، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الثقافة المصرية.هذه الاحتفالية التي جاءت بعد تسلم وزير الثقافة المصري، خالد النمنم، مساء الجمعة 17 مارس المشعل من مدينة صفاقس (عاصمة الثقافة العربية لسنة 2016)، قدم خلالها الجبالي مجموعة من الأغاني التونسية والمصرية التي "أكدت قدراته الصوتية وسهولة تنقله بين المقامات الموسيقية والطربية، ومن بينها : خليني جنبك وحمودة وأهواك وسمرا وعلى الله تعود وقلي عمل لك إيه قلبي ولاموني اللي غارو مني وغيرها، بحسب المصدر نفسه.وفى ختام الحفل، قام كل من وزير الثقافة المصري ومحافظ الأقصر، بتكريم محمد الجبالي واهدائه درعي الثقافة والمحافظة.وحضر احتفال تنصيب "الأقصر عاصمة الثقافة العربية" لسنة 2017، الذي يندرج ضمن مشروع العواصم الثقافية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، الرامي إلى تعزيز قيم التفاهم والتسامح بين الشعوب من خلال الدور الفاعل للثقافة، أكثر من 2000 شخص إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء العرب والفنانين وممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية.أمد