ايقاف الحكم الغاني ''لامبتي'' مدى الحياة بسبب التلاعب في مباراة بتصفيات كأس العالم

Mardi 21 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-21 09:59:10

- قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مساء امس الاثنين إنه "عاقب الحكم الغاني جوزيف لامبتي بالإيقاف مدى الحياة بسبب ضلوعه في فضيحة تلاعب بنتيجة مباراة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم".وأوضح "الفيفا" أن "لامبتي أدين بانتهاك لوائح الفيفا خلال فوز جنوب افريقيا 2-1 على السنغال في نوفمبر 2016 " ضمن المجموعة الأولى بالتصفيات الافريقية.ولم يذكر "الفيفا" مزيدا من التفاصيل لكن الاتحاد الافريقي للعبة قال إن " لامبتي احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لجنوب افريقيا وقرر معاقبته بالايقاف ثلاثة أشهر".وأضاف الاتحاد الافريقي أن لامبتي أدين "بسوء الأداء" في المباراة " وأهدى بشكل خاطئ ركلة جزاء من لمسة يد رغم أن اللاعب لم يلمس الكرة بيده" ونفذ "ثولاني هلاتشوايو" ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 42 ثم أضاف "ثولاني سيريرو" هدفا ثانيا بعدها بثلاث دقائق.وسبق للاتحاد الافريقي أن عاقب "لامبتي" بالإيقاف ستة أشهر بعدما احتسب هدفا من لمسة يد في قبل نهائي دوري الأبطال في 2010.وعدلت جنوب افريقيا رصيد بوركينا فاسو بحصد أربع نقاط من مباراتين مقابل ثلاث نقاط للسنغال بينما لم ينل منتخب الرأس الأخضر أي نقطة في المجموعة.ولم يحدد الفيفا إن كانت نتيجة المباراة ستبقى على حالها أم سيقرر إعادة اللقاء.ر- م ف