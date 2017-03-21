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Tribune

حديث النجاسة

Mardi 21 Mars 2017

أبو مـــازن

لما ولجتَ وادي السياسة
وهو المفصول عن الدين.. تحت الحراسة
هذا قولهم و قولك .. يا أهل القداسة
أَدَعتك اليه الحجابة أم .. الرئاسة

أم دغدغت المشاعر .. خساسة
كرسيٌّ وسيارةُ فارهةٌ و ..ألماسة
كنتَ الغني عن المنصب والتعاسة
وحولك تلاميذ و كتاب و كراسة
كنتَفي طهر قصيّا عن النجاسة
كنتَفي علم وبحث ودراسة

حديث الأمس ..حوارالنجاسة
لا يصلح للدين ولا ..للسياسة
و يزيد من تعس ..الرئاسة
بل يخفض درجة .. الحماسة
و يهوي بالحزب الى.. قاع الدناسة
ماذا نقول ..بآسة أم تعاسة
أم غباء و حماقة .. و هواسة
أم احتدام و نزال .. بشراسة
قطعا ليست دهاء و .. لا فراسة
و حسن ظنّأو نزر من .. الكياسة
شيخنا أولغت في حديث النجاسة
فأصبتمنه سقما.. وهلاسة


Publié le:2017-03-21 09:25:23

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