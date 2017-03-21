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رازي القنزوعي لوديع الجريء: أنت مريض نفساني وسأقدم قضية ضدك

Mardi 21 Mars 2017
بــاب نــات - هاجم الإعلامي الرياضي رازي القنزوعي رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم " وديع الجريئ".
وقال رازي القنزوعي " وديع الجريئ مريض نفساني ومستواه اقل من منصب رئيس جامعة كرة قدم.
وتابع رازي القنزوعي " الذي لا يعرفه وديع الجريئ اني أستاذ جامعي ولا أسعى لكسب وده.
وهدد رازي القنزوعي برفع قضية ضد ودع الجريئ بسبب الاتهامات ضده بمحاولة الحصول على الحق في البث بمبالغ زهيدة.

جدير بالذكر ان رئيس الجامعة قال بان القنزوعي شريك لطارق بوشماوي في احدى المشاريع الخاصة لهذا تحاشى ذكره في الخلاف الاخير بينه و بين عيسى حياتو الرئيس السابق للـ”الكاف”.
كما أشار الجريئ بان القنزوعي عرض عليه شراء بث الستريمنغ من الجامعة قبل بعض مبارايات تصفيات منديال 2018 مقابل مبلغ بسيط غير انه جوبه برفض قاطع و لهذا أصبح القنزوعي يهاجمه عبر الاحد الرياضي خلال الفترة الأخيرة.




Publié le:2017-03-21 07:12:38

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