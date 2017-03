Jalloul ou rien! Un gouvernement qui s’obstine et des syndicalistes qui s’ostinent

Mardi 21 Mars 2017





Publi le:2017-03-21 06:49:30

Pathtique est le paysage politique li aux enjeux entourant le sort de Jalloul, Ministre de lÉducation en Tunisie. Il faut dire qu'hier, les tensions sont montes dun cran quand le Prsident Essebsi, lors de son entrevue du 61e anniversaire de lindpendance, donne ce ministre un satisfecit tous azimuts, sans dire un seul mot au sujet du million dlves concerns, des 80 000 professeurs en cause et quasiment 300 000 parents (et donc des familles) qui sont pris en otage, dans ce bras de fer opposant les professeurs leur ministre.Cest une situation cauchemardesque, peine croyable, voire mme indigne pour l'image de la Tunisie! Une situation qui met de lavant une lutte fratricide dgos, un duel imbu de pouvoir politis et bien plus en susceptibilits mesquines et dun autre ge. Il faut dire aussi que les alliances ce sujet sont difficilement dcodables et les propos sont chargs d'insinuations et de non-dits, mettant dans lincertitude des parents, accentuant la pression sur les lves et plombant encore plus une ambiance politique qui devait soccuper davantage des enjeux conomiques et des lumires rouges allumes sur le front de la lutte au chmage, de linflation et de la cration de la richesse.Oui, l'establishment institutionnel avance, tant au niveau du Prsident quau niveau de son Chef de gouvernement, que Jalloul doit rester son poste, et ce dans une comm concerte, un peu corse et appuye pour dire : Jalloul ou rien!LUGTT ne fait pas mieux, bien au contraire il envenime encore plus la tension en prenant carrment et en public une position franchement hostile aux revendications de ses 80 000 syndiqus, professeurs en postes, mais aussi des acteurs trs prsents dans tous les territoires et sphres sociopolitiques dans les rgions.Le tout se passe alors que i) la Tunisie dgringole vue dil dans les classements mondiaux relativement la russite scolaire (Pisa et autres classements), ii) le systme scolaire subit le dcrochage de plus en plus dlves, iii) les cursus ducatifs gnrent des chmeurs, des dus rvolts alimentant un vivier propice au recrutement par les extrmistes de tout bord tout ct!Les parents ont raison de sinquiter et ils nen peuvent plus de ce bras de fer contreproductif; pas la hauteur des ambitions de ceux et celles qui ont fait la rvolution et pay le prix fort pour la transition dmocratique.Dans une prcdente tribune sur Babnet , il a t dmontr quune journe de grve, au niveau des tablissements du secondaire, couterait presque 58 millions de DT. Ce nest pas rien, et cest mme vertigineux comme montant. Avec un salaire annuel minimum de 5000 DT, chaque journe de grve au niveau des tablissements secondaires peut coter lquivalent salarial de quelque 10 000 actifs employs plein temps au salaire minimum presque une anne. Que dire si les menaces en prsence portent sur une grve illimite ou mme de quelques jours.Plusieurs options soffrent aux dcideurs gouvernementaux pour dnouer cette crise, combien coteuse pour les deniers publics. Ces options peuvent aussi tre rentabilises aussi au regard de linstauration dune srnit utile la reprise conomique et la dcrispation du contexte sociopolitique et institutionnel !Au Chef du gouvernement, je me permets de proposer trois options pratiques:i- Dpassionner le dbat, en invitant les deux belligrants (Jalloul et Yacoubi) quitter larne de leur lutte (mme provisoirement), en laissant la place une relve disponible et capable de continuer la concertation, sans prendre les parents, les enfants et les lycens en otage. Cest une option facile mettre en uvre de faon concerte, une fois les deux belligrants ont retrouv leur calme et quon leur a montr le chemin suivre pour sortir de limpasse o ils ont mis les lyces et tablissements du secondaire.ii- Faire intervenir une autorit mdiatrice non-gouvernementale et non-syndicale pour trouver une issue paisible, gagnant-gagnant pour les parties prenantes, principalement constitues des lves et des parents. Cela peut se faire par le recours un mdiateur, approche trs courante dans les pays anglo-saxons, ceux-ci sont plus enclins la concertation et la mdiation pour dnouer des crises. On peut penser un haut-cadre de lÉtat retrait ou un expert international spcialis en ducation au niveau du secondaire, pour piloter cette mdiation. Ce mdiateur agira sous mandant du Chef du gouvernement et avec un pouvoir de ngociation appuy et document le cas chant par ladministration gouvernementale.iii- Faire appel au Parlement pour lgifrer, en dernire instance afin de dnouer la crise, et viter le pourrissement de la situation par des contestations violentes ou par des actions de sabotage, en prsence des lves. Le parlement peut intervenir pour forcer le retour au calme et protger les intrts des parents et des lves, comme ultimes bnficiaires de lducation publique et universelle.