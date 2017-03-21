مداعبة تلفزيونية.. تحت عنوان حوار

تحت وقع ضغوط نقابة الاعلام والثقافة، التي اقرت الاضراب العام بمؤسستي الاذاعة والتلفزة الوطنيتين يومي 1 و2 أفريل القادم، وفي مناخ من التململ وانعدام الثقة داخل مؤسسة التلفزة التونسية، وصفه الكاتب العام للنقابة بـ"الوضع المتردي للغاية" ، يأتي "الحوار التلفزي" على القناة الوطنية الاولى مع رئيس الجمهورية، "حوار" استمر لساعة كاملة بـ"امتيازات" جديدة لساكن قرطاج.
في ظل الضغوط الداخلية وايضا الخارجية على المدير العام للتلفزة الوطنية، خاصة وأن الحكومة بصدد تحضير التغييرات على رأس المؤسسات الاعلامية، التلفزية والاذاعية والصحفية والاخبارية (وات) والتكوينية (مركز التدريب الافريقي)، يأتي هذا "الحوار" الذي وجب تخصيص عنصر لا "يوجع" الرئيس، وكان الاتجاه نحو أحد "الوافدين" الصحفي مراد الزغيدي الذي يستجيب للضغوطات الادارية نظرا لوضعيته المنبوذة داخل المؤسسة، ولم يخيّب الصحفي "المصطفى" مديره العام وكان في "مستوى" انتظاراته.
والاستجابة لطلبات القصر كانت كاملة، الى حد أن "الحوار" كان عملية دعائية تمجيدية، واجندا القصر فُرِضت كاملة دون نقصان على الظاهر، وحتى الاخبار فقد تم اختزالها لأول مرة الى ما يقارب 25 دقيقة لافساح المجال لهذا المسمى "حوار"، حتى يكون متداخلا بالاخبار فلا يغير المتابعين القناة نحو البرامج الاخرى، وللاشارة فقط فمعدل توقيت الاخبار يفوق العادة 40 دقيقة، و"مستوجبات" تمرير "الحوار" في التوقيت "المطلوب" انجر عنه "استئصال" مناشط الاحتفاء بالاستقلال في الجهات، وفضلا عن ذلك فقد كان "الحوار" بسيناريو فرجوي استنهض المخيال الشعبي المتمثل للرئاسة، التي تم عبرها مزج الاستقلال والسيادة بـ"القصر" من خلال اشارة "تمثيل القصر للسيادة" من الزغيدي.
والعملية التي دامت ما يزيد عن 11 دقيقة (اي خُمُس الحوار) كانت معدة بطريقة مسبقة بربط الماضي ورمزية الاستقلال والطاهر بن عمار بالسبسي، والامر يظهر انه كان لخدمة صورة الرئيس الغائب منذ مدة عن مستلزمات مهامه في الخارجية والدفاع والامن القومي، بعدما غرق في قضايا المخدرات ومشروع "المصالحة" واستقبال رموز الفساد والمطاردين من القضاء وعلى راسهم الحبيب عمار، وما يدل على ان "الحوار" كان "طلبية" من القصر هو اعلان السبسي عبر صديقه مدير "جون افريك" منذ مدة باعلان اطلاق مشروع المصالحة في ذكرى الاستقلال، وهو ما تم بالفعل في "الحوار".
وبرمجة مراسم احياء ذكرى الاستقلال المعدة منذ اسابيع وحتى اشهر، وضعت على اجندتها اعلان مشروع "المصالحة" في "الحوار"، الذي ألحق الحقيقة ثلاث اهانات بليغة بالتلفزة الوطنية على الاقل، الاولى بفرض اجراءه في القصر، بعد ان تم فرض تنقل السبسي لنسمة والشاهد للحوار التونسي في حالات سابقة، والثانية بفرض حوار مسجّل في غرق في ممارسات متكلسة تفرض اشتراطات القصر بالتدخل عند "الضرورة" للتعديل والاصلاح، والثالثة بفرض أحد "الدخلاء" (كما وصفه محمد السعيدي الكاتب العام لنقابة الاعلام والثقافة في تدوينة) لاجراء الملاطفة الرقيقة التي اطلق عليها عنوان "حوار".
بداية بسؤال استحثاثي لتغيير نظام الحكم الى "رئاسي"، والرئيس غرق في المحصلة في الحديث عن "المخدرات" وعن مشروع قانون المصالحة الذي قسّم الشعب، وخرق الدستور وكان على الصحفي "المستجلب" ان يمهد للرئيس بان مشروعه اصبح "مطابقا للمعايير الدولية"، وجعل نفسه مدافعا (فاشلا) على دستورية قانون غير مختص في مجاله المعقّد ولا تسمح له معايير الصحافة بالانحياز بتلك الطريقة الفاضحة، والأمر لم يثر اهتمامه لما اعلن السبسي تطابق الامر مع الدستور المتدخل في السلطة التشريعية وهيئة مراقبة الدستورية، كما لم يثر اهتمامه ما اعتبره "شكاية ضده" الى "لجنة البندقية"، والحوار كان فقط لاعلان طرح مشروع القانون الذي سيسمم المناخ السياسي والاجتماعي الخانق اصلا.
وفي الاخير لم يأت "الحوار" الممسرح (الغارق في اسئلة من صلاحيات الحكومة: المديونية والتوازنات المالية وكتلة الاجور والميزان التجاري..) بجديد سوى "عبقرية" السائل حول سِنّ الرئيس في 21 مارس 1956، الذي كذّبه السبسي في دعوة لـ"مراجعة دروسه"، وايضا خطأ ساكن قرطاج حول عودة انتاج الفسفاط باعتبار انتاج 500 الف طن سنويا عوض شهريا، دون ادنى تعليق او حتى تململ من الصحفي، الذي قام في النهاية بمداعبة تلفزيونية للسبسي خدمة لمديره العام في التلفزة الذي تنتظره اياما عصيبة مع تصاعد الغضب من داخل المؤسسة المعطّلة في كل الواجهات!!
(*) قانوني وناشط حقوقي
Publié le:2017-03-21 06:36:22
Par:nourammar (United States ) Par Mobile
Sur:مداعبة تلفزيونية.. تحت عنوان حوار