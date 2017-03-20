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Sport

رابطة أبطال إفريقيا (مرحلة المجموعات) - تحديد تواريخ الجولات الست

Lundi 20 Mars 2017
بــاب نــات - حددت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) اليوم الاثنين تواريخ الجولات الست لمرحلة المجموعات لمسابقة كاس رابطة أبطال إفريقيا في صيغتها الجديدة التي ستنطلق يوم 12 ماي القادم بخوض مباريات الجولة الأولى.

والدور ثمن النهائي الذي لم يتم سحب قرعته بعد يشمكل 16 فريقا مقسمة على أربع مجموعات تضم كل واحدة أربع فرق ويتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.

وتجري الجولة الثانية يوم 23 ماي وتكون متبوعة بالجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة الذهاب يوم 2 جوان القادم.

وبعد فترة راحة تستعيد المنافسة نشاطها بإجراء الجولة الرابعة في 20 جوان ثم الخامسة والسادسة يومي 1 و 7 جويلية 2017 .


وتأهل لمرحلة المجموعات كل من النجم الساحلي والترجي الرياضي (تونس) وإتحاد الجزائر (الجزائر) والأهلي و الزمالك (مصر) والمريخ و الهلال (السودان) وأهلي طرابلس (ليبيا) وماملودي صن داونز (جنوب افريقيا) والوداد البيضاوي (المغرب) و زاناكو (زامبيا) وفيروفياريو بييرا (الموزمبيق) و فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وكوتون سبور (الكاميرون) وكابس يونايتد (زيمبابوي) و سان جورج (إثيوبيا).
ر- م ف

Publié le:2017-03-20 19:31:30

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