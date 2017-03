Tunisie: Quelques éclaircissements » pour notre histoire...

Lundi 20 Mars 2017













Je ne peux évoquer la fête de l'indépendance sans évoquer pour l'histoire le témoignage accablant et historique du militant Hammadi Ghares, a 84 ans, il a tenu a apporter quelques « éclaircissements » d'une histoire oubliée ou plutôt falsifiée.En écrivant son histoire Bourguiba a omit de mentionner qu'il avait piégé la résistance tunisienne à livrer leurs armes aux français, ces derniers ont après cela intensifié sans moral ni pudeur leurs frappes contre cette résistance désarmée et démunie faisant des centaines de mort c'était la période 1952-1954,nos pensées de considération et de respect envers ces martys et tous ceux qui ont refusé de s'incliner au scenario bourguibien, nos pensées envers feu Ali Ben Ismail et Mokhtar Attia assassinés pour avoir refusé de dénoncer la résistance qui a demeuré secrète a Bourguiba et a ses amis français .Je préfère me contenter de ce laps d'histoire pré-indépendance si on peut lui donner cette appellation d'"indépendance" car et si ce récit se confirme, il s'agirait bien d'un accord d'intérêt commun entre Bourguiba et la France et non d'une vraie indépendance, les contrats d'exploitation de nos ressources naturelles par la France a des prix dérisoires presque symbolique jusqu'a nos jours constituent la preuve irréfutable a ceci.Par respect a nos valeureux martyrs et aux futures générations, j’exhorte nos historiens a se documenter honnêtement et consciencieusement sur les véritables faits de cette époque et à rectifier l’histoire, notre histoire.