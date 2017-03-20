المنتخب التونسي لكرة القدم يشرع اليوم بسوسة في تحضيراته للقاء الودي مع الكامرون

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Publié le:2017-03-20 15:26:39

- اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان المنتخب التونسي سيجري حصته التدريبية الاولى، استعدادا للقاء الودي مع نظيره الكامروني، بالملعب الاولمبي بسوسة مساء اليوم بداية من الساعة 17 و30 بعد ان كانت مقرر بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.ويذكر ان المنتخب التونسي سيتبارى مع نظيره الكامروني يوم الجمعة القادم بالمنستير (س 19) قبل ان يواجه نظيره المغربي يوم 28 مارس الجاري بمراكش وذلك في اطار استعداداته لتصفيات مونديال روسيا 2018 وامم افريقيا الكامرون 2019 وكان هنري كاسبرزاك وجه الدعوة ل24 لاعبا للمشاركة في اللقاءين الوديين وهم:أيمن المثلوثي (النجم الساحلي) وفاروق بن مصطفى (النادي الافريقي) ومعز بن شريفية (الترجي الرياضي) وحمزة المثلوثي (النادي الصفاقسي) وصيام بن يوسف (كون الفرنسي) وايهاب المباركي (الترجي الرياضي) وأيمن عبد النور (فالنسيا الاسباني) وعلي معلول (الاهلي المصري) وديلان براون (نيور الفرنسي) وأسامة الحدادي (ديجون الفرنسي) ومحمد علي اليعقوبي (رايزسبور التركي) ولاري العزوني (نيم الفرنسي) وغيلان الشعلالي (الترجي الرياضي) وغازي العيادي (النادي الافريقي) وحمزة لحمر (النجم الساحلي) ومحمد أمين بن عمر (النجم الساحلي) ونعيم السليتي (ليل الفرنسي) وكريم العريبي (سيزينا الايطالي) ويوسف المساكني (لخويا القطري) وطه ياسين الخنيسي (الترجي الرياضي) وحمزة يونس (كزانثي اليوناني) وفخر الدين بن يوسف (الترجي الرياضي) وادريس المحيرصي (ريد ستار الفرنسي) وأحمد العكايشي (الاتحاد السعودي).ر/هس