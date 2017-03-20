بطولة ايطاليا- يوفنتوس يهزم سامبدوريا ويقترب من اللقب

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-20 09:25:58

- عزز يوفنتوس صدارته لدوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم واقترب خطوة من لقبه السادس على التوالي عندما كان هدف خوان كوادرادو المبكر كافيا ليهزم سامبدوريا المتحمس 1-صفر امس الأحد بينما فاز المنافسان على اللقب روما ونابولي على ساسولو وإمبولي على التوالي.ورفع يوفنتوس رصيده إلى 73 نقطة قبل تسع مباريات على النهاية متفوقا بثماني نقاط على روما صاحب المركز الثاني الذي هزم ساسولو 3-1 بملعبه وعشر أمام نابولي الفائز 3-2 على مضيفه إمبولي.وقابل كوادرادو، الذي كان يخوض مباراته 50 مع حامل اللقب، تمريرة كوادو اسامواه العرضية الممتازة من اليسار بضربة رأس في الدقيقة السابعة ليتقدم فريق المدرب ماسيميليانو اليغري مبكرا.وتراجع يوفنتوس في الشوط الثاني بينما كافح سامبدوريا وكاد أن يعدل النتيجة عندما حرم اسامواه المتألق باتريك شنيك من هز الشباك بتدخل استثنائي في اللحظة الأخيرة.ورد روما على خروجه من الدوري الاوروبي الأسبوع الماضي أمام اولمبيك ليون وواصل الضغط على المتصدر بعدما حول تأخره لانتصار على أرضه ضد ساسولو.وتقدم ساسولو عن طريق غريغوار ديفريل في الدقيقة التاسعة لكن روما تجاوز احباطه الاوروبي وعدل النتيجة عندما سدد لياندرو باريديس كرة منخفضة من 25 مترا في الدقيقة 16.ومنح محمد صلاح التقدم لروما من مدى قريب قبل لحظات على نهاية الشوط الأول وأكد ايدن جيكو حصول فريق العاصمة على النقاط الثلاث في الدقيقة 68 حين وضع الكرة في الشباك بعد تبادل رائع للكرة مع كيفن ستروتمان.وأحكم نابولي قبضته على المراكز المؤهلة لدوري أبطال اوروبا بانتصار منعش على ملعب إمبولي وتقدم 3-صفر بفضل ثنائية من لورينزو انسيني وهدف من دريس ميرتنز من ركلة حرة في أول 38 دقيقة كما أهدر الأخير ركلة جزاء قبلها.وقلص عمر القادوري الفارق لإمبولي من ركلة حرة بشكل رائع في الدقيقة 70 قبل أن يضيف ماسيمو مكاروني الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد 12 دقيقة أخرى لكن نابولي حافظ على فوزه.وسجل اليخاندرو غوميز هدفين وأضاف البرتو جراسي هدفا ليتعافى أتلانتا من هزيمته الثقيلة 7-1 أمام انترناسيونالي الأسبوع الماضي ليفوز 3-صفر على بيسكارا ليعود للمركز السادس برصيد 55 نقطة بينما تراجع لاتسيو صاحب المركز الرابع بشكل أكبر وراء ثلاثي المقدمة بعدما اكتفى بالتعادل بدون أهداف خارج ملعبه مع كالياري.ر/هس