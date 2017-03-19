بطولة فرنسا: موناكو يواصل صدارته بعد فوزه على كان بثلاثية نظيفة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-19 19:22:29

- واصل فريق موناكو نتائجه الإيجابية واستمر في تعزيز صدارته للبطولة الفرنسية لكرة القدم بعدما تغلب يوم الأحد على مضيفه كان بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب ميشال دورنانو ضمن منافسات الجولة ال30 من المسابقة و بهذه النتيجة رفع موناكو رصيده لـ71 نقطة في مقدمة جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن مطارده باريس سان جيرمان الذي سيواجه ليون في حديقة الأمراء وفي المقابل تجمد رصيد كان عند 32 نقطة في المركز السادس عشر بفارق 4 نقاط عن منطقة النزول.وبذلك يستمر موناكو في تحقيق النتائج الإيجابية محليا وقاريا بعد أن استطاع التأهل لربع نهائي رابطة الأبطال الأوروبية على حساب مانشستر سيتي الانقليزي.