ماكرون يحافظ على تقدمه في السباق إلى الإليزيه

Dimanche 19 Mars 2017

وكالات - أظهر استطلاع للرأي أجري الأحد 19 مارس أن حظوظ إيمانويل ماكرون، مرشح تيار الوسط لا تزال الأوفر في الوصول إلى قصر الإليزيه.



ويأتي هذا الاستطلاع ببشرى سارة بالنسبة لماكرون، عشية مناظرة تلفزيونية يخوضها مع المرشح المحافظ، فرانسوا فيون والتي من شأنها بحسب المراقبين أن تساعد الأخير، بعد مشاكل عديدة في العودة من جديد لتصدر المشهد الانتخابي.



وبين الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة أودوكسا أن وزير الاقتصاد السابق والمرشح المستقل الحالي ماكرون، سيتصدر الجولة الأولى من التصويت بنسبة 26.5 في المئة بفارق نصف نقطة مئوية عن زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان قبل أن يتغلب عليها في جولة الإعادة بحصوله على 64 في المئة مقابل 36 في المئة.

فيما أفاد الاستطلاع نفسه بأن فيون سيحصل على 19 في المئة في الجولة الأولى مما يؤكد صعوبة المهمة التي سيواجهها المرشح الذي كان يوما الأوفر حظا للفوز في الانتخابات لإحياء حملته المتعثرة بسبب إثارة القضاء الفرنسي تحقيق في قضية احتيال.





ويشار في هذا الصدد إلى أن الناخبين الفرنسيين سينتخبون رئيس الدولة الـ 23 في أبريل/ نيسان على أن تعقد الجولة الثانية في الـ7 من ماي. وتحظى الانتخابات بمتابعة كبيرة خارج فرنسا باعتبارها اختبارا آخر لحالة الاستياء الشعبي من الأحزاب التقليدية.



Publié le:2017-03-19 23:51:09

