عندما يُقسّم العلم البلاد!!

Dimanche 19 Mars 2017





Publié le:2017-03-19 20:30:43

نعم، من كان يظن أن يأتي يوما يقسّم فيه العلم الشعب، العلم التونسي الذي رفعه الاباء والاجداد واستماتوا في رفعه دفاعا عن استقلال البلاد، وناضل من اجله الملايين في مواجهة المستعمر نساء ورجالا، ولكن اليوم بكل مرارة العلم يقسّم البلاد بين من يدعم وبين من يرفض، من يدعّم مشروع انشاء علم بطول 60 متر كلفته ما يزيد عن 300 مليون ومن يرفض.انقسام حاد على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" وفي الفضاءات العامة وحتى داخل قبة البرلمان في جلسة منح الثقة لعضوين في الحكومة، وهذا الشق يدين المشروع ويندد بالصوت العالي، والشق الاخر يعتبر الامر عاديا بل ومطلوبا لرفع الراية الوطنية أعلى المستويات، والعملية قامت بها عدة دول وليست تونس استثناء، والامر وصل في بعض الحالات حد تخوين الاخر من هذا الشق او ذاك، في الوقت الذي وجب فيه البحث عما يوحّد الجميع وليس ضرب ما يجمعهم.والمشكل بالاساس ليس مرتبطا بالعلم بل بتوظيف الرموز الوطنية بما فيها العلم، من اعترض على العلم لم يكن اعتراضه على وصول رمز استقلالنا وعزتنا اعلى الاعالي، ولم يفعل ذلك بالاساس لان فيه هدرا للمال العام ولو ان الامر فيه ما يقال (فمثل هذه الصفقات في الماضي والامر لم يتوقف كانت مصدرا للفساد والتمعش من الحاشية)، ولم يعترض في الاصل لان العلم صنع في تركيا ولم يصنع في تونس، الاعتراض اساسا لان السلطة تنسب الامر لنفسها و"سيادته" يربطه بذكرى الاستقلال ليدشنه في 20 مارس، ويربط بذلك بين الرمزيات الوطنية وشخصه ليتحوّز بها ويوظفها سياسيا لصالحه.والامر فيه ايضا ما فيه من التغطية على الاخفاقات السياسية، بتقديم منجزات وهمية لا تسمن ولا تغن من جوع ملايين الفقراء ومئات الاف ما تحت خط الفقر من لا يجدون قوت يومهم، لذلك اعترض جزء واسع من الشعب وندد، وقسمة الشعب الى قسمين يتحملها بالاساس الرئيس، فهو المسؤول عن هذا التوظيف المقيت بتوظيفه ما لا يجب توظيفه فضلا عن كونه دستوريا مسؤول عن وحدة الوطن، وكان الحقيقة يمكن ان ينجح الامر ونتجنب التوظيف واهدار المال العام والفساد، لو تم فتح التبرع للجميع ولو كان الشعب تلقائيا هو من سيدشن الراية الوطنية بعيدا عن كل متاجرة سياسية.وبذلك تبقى الراية الوطنية، رمز الاستقلال والعزة والاباء والكرامة، خفاقة عالية بعيدة عن كل تدنيس سياسي، وخارج التجاذبات والتناحر الحزبي وعاملا موحدا للشعب، كما كانت منذ منذ الاحتلال الفرنسي، مستثيرة لمعاني وقيم النضال والتضحية الشعبية وليس اعتبارات "الأنا" والزعامتية.متى نترك المقدسات والرموز الوطنية فوق كل متاجرة وتوظيف!!؟؟(*) قانوني وناشط حقوقي