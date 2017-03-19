الليلة اختتام مهرجان ''سيكا جاز' الذي احتضنه المعلم التاريخي '' القصبة الحسينية'' في مدينة الكاف

Dimanche 19 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-19 20:27:23

- تعيش مدينة الكاف منذ يوم الخميس الفارط على وقع زخم ثقافي وحركية اجتماعية واقتصادية لافتة للانتباه وذلك بمناسبة انتظام الدورة الثالثة لمهرجان "سيكا جاز" الذي تنظمه سنويا جمعية الثقافية والتنمية في الكاف، حيث شهدت المدينة خلال هذه الايام اكتظاظا في حركة المرور وامتلاء شاملا للوحدات الفندقية إلى جانب انتعاشة المحلات التجارية والمطاعم، وسجل فضاء "القصبة الحسينية" تزايدا كبيرا في عدد الزوار اعتبارا لأهميته التاريخية ولشموخه كمعلم يقع في أعلى المدينة ليضفي عليها مسحة من الجمال والشموخ.وتميزت صبيحة اليوم الاحد الذي ستختتم فيه فعاليات المهرجان بعرض خاص للفنان الامريكي"كان قارات" ( KAN GARETT) بتوافد أعداد كبيرة من الزوار على المدينة وسط توقعات تشير إلى امتلاء فضاء القصبة الحسينية هذه الليلة بمناسبة هذا العرض الذي اختاره المنظمون لتأثيث السهرة الختامية للمهرجان سيما وأن الطقس ربيعي بامتياز ويشجع وفق العديد من الزوار على الفسحة والسياحة.وعرف مهرجان " سيكا جاز" نجاحا اعتبره العديد من العارفين بالشأن الفني يترجم تأصّل مدينة الكاف في طابعها الفني باعتبارها شكلت على مدى السنين عاصمة للمسرح والموسيقي ومدينة تلاقح الحضارات والأديان نظرا لاحتضانها المعابد المسيحية والكنيس اليهودي والمساجد التي يعود البعض منها الى بداية الحقبة الاسلامية، وهي معالم متجاورة تعكس أجواء التعايش التي كانت تسود في المنطقة.ويشكل المهرجان نقطة تحول جدرية في التوجهات الثقافية في المدينة خاصة وأنه يأتي قبل بضعة أيام من تظاهرة "24 ساعة مسرح دون انقطاع " التي عادت هي الاخرى بقوة منذ ثلاث سنوات بعد فترة عرفت فيها البلاد بعض الاضطرابات السياسية والامنية وجعلت الانشطة الثقافية تعرف تراجعا بهذه المدينة التي كان أحد الأسماء التي أطلقت عليها هو "سيكافينيريا" في إشارة الى آلهة الحب "فينوس" (Venus ).ورغم غلاء أسعار التذاكر فقد عرفت كل العروض إقبالا كبيرا من طرف المولعين بموسيقي الجاز خاصة وقد تمّت اقامة عدة تظاهرات تنشيطية بالمدينة وأخرى إعلامية للتعريف بهذه التظاهرة التي ستكون خلال سنوات قليلة وفق العديد من الفنانين وعشاق الجاز " رمزا اخر لتجذّر الفنون في بالكاف".مر/ل ش/جود