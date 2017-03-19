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Sport

الرابطة 1- تفادي النزول - الملعب القابسي ينفرد بالصدارة

Dimanche 19 Mars 2017
بــاب نــات - انفرد الملعب القابسي بصدارة ترتيب مجموعة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عقب فوزه خارج قواعده على اتحاد تطاوين بقنائية نظيفة اليوم الاحد في ختام الجولة الرابعة.

وسجل هاشم عباس من ركلة جزاء في الدقيقة 36 ويوسف الفوزاعي في الدقيقة 90 ز4 هدفي الملعب القابسي الذي فع رصيده الى 10 نقط في الصدارة متقدما بثلاث نقاط عن الترجي الجرجيسي الذي انهزم امس السبت امام شبيبة القيروان (1-0).
وتغلب مستقبل قابس على نادي حمام الانف بهدف لصفر سجله سليم المزليني في الدقيقة 75 ليرفع الفريق الفائز رصيده الى ست نقاط في المركز الثالث رفقة الفريق المنهزم.
وانتهى حوار اسفل الترتيب الذي اقيم بملعب باردو بين النادي البنزرتي ومستقبل المرسى بالتعادل 1-1 وكان فريق الصفصاف المبادر بالتسجيل بواسطة لسعد الجزيري (23) قبل ان يسجل الكونغولي جاك ميدينا هدف التعادل لنادي عاصمة الجلاء ليبقى الفريقان في قاع الترتيب برصيد نقطتين لكل منهما.
السبت 18 مارس 2017
ملعب القيروان شبيبة القيروان 1 ايمن الحرزي (3) الترجي الجرجيسي 0


الاحد 19 مارس 2017
ملعب باردو النادي البنزرتي 1 جاك ميدينا (73) مستقبل المرسى 1 لسعد الجزيري (23)
ملعب قابس مستقبل قابس 1 سليم المزليني (75) نادي حمام الانف 0
ملعب تطاوين لتحاد تطاوين 0 الملعب القابسي 2 هاشم عباس (ض ج 30) ويوسف الفوزاعي (90 ز4)

Publié le:2017-03-19 20:22:15

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