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Sport

كاس رابطة ابطال افريقيا- الترجي يتاهل الى دور المجموعات رغم الهزيمة امام حوريا كوناكري 2-1

Dimanche 19 Mars 2017
بــاب نــات - ضمن الترجي الرياضي تاهله الى دور المجموعات لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم رغم هزيمته مساء اليوم في كوناكري امام حوريا الغيني بنتيجة 2-1 في اياب الدور السادس عشر للمسابقة.

وجاء هدف الترجي الرياضي بفضل ايهاب المباركي في دق 45 في حين صنع كل من باسرو اودراغو في دق30 و ياكوبا موندو في دق 54.
وكان فريق باب سويقة قد انتصر خلال مباراة الاياب التي اقيمت بملعب رادس الاسبوع الماضي بنتيجة 3-1.
ويذكر ان النجم الساحلي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية قد ضمن بدوره الترشح الى دور المجموعات لكاس رابطة ابطال افريقيا اثر فوزه على تاندا الايفواري مساء اليوم الاحد2-1 في ابيدجان معززا فوزه في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.
ر/حسني




Publié le:2017-03-19 20:08:27

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