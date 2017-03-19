Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - Hikayet-Gharami  
Sport

كأس الاتحاد الافريقي : شبيبة القبائل الجزائري تتأهل الى الدور السادس عشر مكرر بهدف قاتل في الدقيقة 90 امام النجم الكونغولي

Dimanche 19 Mars 2017
بــاب نــات - تأهل فريق شبيبة القبائل الجزائري الى الدور السادس عشر مكرر لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد فوزه على النجم الكونغولي بنتيجة (1-0) يوم السبت بتيزي وزو ضمن اياب الدور السادس عشر من المنافسة القارية.
وسجل هدف الفوز لفريق "الكناري" بولعويدات في الدقيقة 90.
وكانت الشبيبة تعادلت في لقاء الذهاب في برازافيل الاسبوع الماضي دون اهداف.

وكانت مولودية الجزائر تاهلت بدورها إلى الدور ذاته رغم إنهزامها أمام نادي رونيسانس من جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-2 يوم الجمعة بكينشاسا لحساب إياب الدور السادس عشر.
واستفادت المولودية العاصمية من فوزها ذهابا 2-صفر بملعب 5 جويلية الاولمبي بالجزائر العاصمة.
وسييواجه ممثلا الجزائر في منافسة كأس "الكاف" في الدور السادس عشر احد الفرق المنسحبة من نفس الدور لرابطة أبطال إفريقيا.

ر-امين

Publié le:2017-03-19 09:43:12

festival-75b64073c609a818b642755b8884313f-2017-03-19 09:43:12
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 140107



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13103,3

  • (16/03)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 2,43888 DT        1$ =2,29116 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/03)   1040,3 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140107 82|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires