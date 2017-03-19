كأس الاتحاد الافريقي : شبيبة القبائل الجزائري تتأهل الى الدور السادس عشر مكرر بهدف قاتل في الدقيقة 90 امام النجم الكونغولي

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-19 09:43:12

- تأهل فريق شبيبة القبائل الجزائري الى الدور السادس عشر مكرر لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد فوزه على النجم الكونغولي بنتيجة (1-0) يوم السبت بتيزي وزو ضمن اياب الدور السادس عشر من المنافسة القارية.وسجل هدف الفوز لفريق "الكناري" بولعويدات في الدقيقة 90.وكانت الشبيبة تعادلت في لقاء الذهاب في برازافيل الاسبوع الماضي دون اهداف.وكانت مولودية الجزائر تاهلت بدورها إلى الدور ذاته رغم إنهزامها أمام نادي رونيسانس من جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-2 يوم الجمعة بكينشاسا لحساب إياب الدور السادس عشر.واستفادت المولودية العاصمية من فوزها ذهابا 2-صفر بملعب 5 جويلية الاولمبي بالجزائر العاصمة.وسييواجه ممثلا الجزائر في منافسة كأس "الكاف" في الدور السادس عشر احد الفرق المنسحبة من نفس الدور لرابطة أبطال إفريقيا.ر-امين