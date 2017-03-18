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عبير موسى: نظرتنا لعبد الله قلال تغيرت بعد لقاء الغنوشي وسامية عبو تحصلت على أموال من الخارج

Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - يستضيف الإعلامي سمير الوافي في برنامج " لمن يجرؤ فقط" على قناة الحوار التونسي كلا من القيادية في الحركة الدستورية عبير موسى والناشط السياسي علي الافي والقيادي في نداء تونس فريد الباجي.

واتهمت عبير موسى النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو بمحاولة الحصول على أموال من جهات خارجية أجنبية مشيرة " بان سيدة العقربي أكثر وطنية من سامية عبو.
كما هاجمت عبير موسى عبد الله قلال بسبب تقربه من الغنوشي قائلة " هذا التصرف اساء اليه.
كما اتهمت عبير موسى رئيس الوزراء الاسبق محمد الغنوشي بمنح مفاتيح البلاد الى اطراف لا تحب البلاد.
من جهته هاجم علي الافي عبير موسى قائلا " أنت سلفية دستورية وقد تحصلت على اموال من بن علي.




Publié le:2017-03-18 23:25:33

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2 de 2 commentaires pour l'article 140105

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Dimanche 19 Mars 2017 à 00h 16m |           
إستدعاء عبير موسي

ياسي سمير الوافي
هل هذه سادية ؟
أم
مازوشية ؟
أم مجرد خبزيستية ؟


Hassine Hamza  (Tunisia)  |Dimanche 19 Mars 2017 à 00h 11m |           
لا أرى أي "غاية" من إستدعاء عبير موسي
سوى ضرب الثورة ومبادئها وإستغلال مروءتها من طرف سمير الوافي
الذي يبحث عن مزيد من الشهرة و"البوزز"ا
ولا يهتم بتثبيت الثورة بل يفْتح المجال لجنود الثورة المضادة
ولا يمكن ان يقول يوما أنه عبد مأمور وكان ينفذ تعليمات



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