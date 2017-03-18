عبير موسى: نظرتنا لعبد الله قلال تغيرت بعد لقاء الغنوشي وسامية عبو تحصلت على أموال من الخارج

واتهمت عبير موسى النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو بمحاولة الحصول على أموال من جهات خارجية أجنبية مشيرة " بان سيدة العقربي أكثر وطنية من سامية عبو.
كما هاجمت عبير موسى عبد الله قلال بسبب تقربه من الغنوشي قائلة " هذا التصرف اساء اليه.
كما اتهمت عبير موسى رئيس الوزراء الاسبق محمد الغنوشي بمنح مفاتيح البلاد الى اطراف لا تحب البلاد.
من جهته هاجم علي الافي عبير موسى قائلا " أنت سلفية دستورية وقد تحصلت على اموال من بن علي.
Publié le:2017-03-18 23:25:33
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
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