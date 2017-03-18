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Sport

النجم الساحلي يلاقي وديا زينيت سان بيترسبورغ الروسي يوم 26 مارس الجاري

Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - يخوض النجم الساحلي مباراة ودية امام زينيت سان بيترسبورغ الروسي يوم الاحد 26 مارس الجاري بالملعب الاولمبي بسوسة وفق ما افاد به "وات" يوم السبت عادل غيث الكاتب العام لفريق جوهرة الساحل.

واضاف المصدر ذاته انه لم يتحدد الى حد اللحظة توقيت المباراة وموعد قدوم الفريق الروسي مبينا ان النجم الساحلي سيكون منقوصا خلال هذه المقابلة من الثلاثي ايمن المثلوثي ومحمد امين بن عمر وحمزة لحمر بسبب التزاماتهم مع المنتخب التونسي في المباراتين الوديتين امام الكاميرون يوم 24 مارس بالمنستير وامام المغرب يوم 28 من نفس الشهر بمراكش الى جانب الغيني الخالي بنغورا الذي تمت دعوته للمشاركة مع منتخب بلاده في اللقاءين الوديين على التوالي امام الغابون والكاميرون يومي 24 و28 مارس الحالي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.
وتاتي المباراة في اطار استعدادات النجم الساحلي لبقية مشواره في مرحلة تتويج بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي تعود الى النشاط بداية شهر افريل القادم.
ويحتل النجم بعد مرور ثلاث جولات المركز الثاني بالتساوي مع نجم المتلوي برصيد 6 نقاط لكل منهما على بعد 3 نقاط من الترجي الرياضي متصدر الترتيب.
يذكر ان زينيت سان بيترسبورغ ياتي في المركز الثاني ضمن البطولة الروسية برصيد 36 نقطة متاخرا بفارق 8 نقاط عن سبارتاك موسكو.
ر-امين



Publié le:2017-03-18 15:30:04

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