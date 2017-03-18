Publié le:2017-03-18 12:57:50
سجنان : انطلاق جمع التواقيع لتسجيل صناعة الفخار السجناني ضمن التراث اللامادي العالمي
Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - عاشت اليوم السبت معتمدية سجنان واحدا من الاحداث الهامة جدا بل الاول من نوعه جهويا ووطنيا ، من خلال انطلاق جمع التواقيع المجتمعية وكل النشطاء في المجال وايضا الهياكل الرسمية ضمن سجل " مناصرات" رسمي لتسجيل صناعة الفخار السجناني الاصيل والضارب في القدم ضمن التراث اللامادي العالمي بمنظمة اليونسكو، وذلك في اطار مشروع حمل شعار " مديح الايادي" من تنظيم المعهد الوطني للتراث والمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية والديوان الوطني للصناعات التقليدية الى جانب عدد من الجمعيات المحلية والجهوية وهي جمعية مهرجان النحلة بسجنان وجمعية الحرفيات الخزفيات وجمعية خزافات سجنان وجمعية زهوة ودار الشباب بسجنان ودار الثقافة بسجنان التي احتضنت المبادرة اليوم في افضل واحسن اخراج مادي وادبي يليق بمستوى الحدث .
Publié le:2017-03-18 12:57:50
Publié le:2017-03-18 12:57:50
festival-67611996f3891904a4d86a2e0ad0652d-2017-03-18 12:57:50
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Par:Azzah (France )
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