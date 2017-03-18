باريس: مقتل رجل سرق سلاح عسكري في مطار اورلي

Samedi 18 Mars 2017

وكالات





Publié le:2017-03-18 11:35:34

- أقدمت السلطات الفرنسيّة، صباح اليوم السبت، على إغلاق مطار أورلي الواقع على مقربة من باريس بشكل كامل وعُلّقت جميع الرحلات من وإلى المطار.يأتي قرار السلطات بعد إقدام شخص مجهول على سرقة سلاح أحد الجنود المنتشرين في المطار وبعدها لاذ بالفرار قبل أن تستطيع الشرطة إطلاق النار عليه وقتله بعد أن تحصّن في أحد المحال التجارية.هذا وقد تم إخلاء حوالي ثلاثة آلاف شخص كانوا متواجدين في القسم الجنوبي من المطار. أمّا الطائرات التي كانت في المطار فقد طُلب من ركابها البقاء داخلها لغاية انتهاء العملية الأمنية فيما تم تحويل الرحلات الأخرى لمطار شارل ديغول.وأعلن وزير الداخلية الفرنسي بورنو لورو أن هوية المهاجم معروفة للشرطة والاستخبارات.وأشار الوزير إلى أن الرجل الذي قتلته الشرطة هو نفسه الذي أطلق الرصاص على أفراد خدمات الأمن في وقت سابق اليوم بشمال باريس.