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باريس: مقتل رجل سرق سلاح عسكري في مطار اورلي

Samedi 18 Mars 2017
وكالات - أقدمت السلطات الفرنسيّة، صباح اليوم السبت، على إغلاق مطار أورلي الواقع على مقربة من باريس بشكل كامل وعُلّقت جميع الرحلات من وإلى المطار.
يأتي قرار السلطات بعد إقدام شخص مجهول على سرقة سلاح أحد الجنود المنتشرين في المطار وبعدها لاذ بالفرار قبل أن تستطيع الشرطة إطلاق النار عليه وقتله بعد أن تحصّن في أحد المحال التجارية.

هذا وقد تم إخلاء حوالي ثلاثة آلاف شخص كانوا متواجدين في القسم الجنوبي من المطار. أمّا الطائرات التي كانت في المطار فقد طُلب من ركابها البقاء داخلها لغاية انتهاء العملية الأمنية فيما تم تحويل الرحلات الأخرى لمطار شارل ديغول.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي بورنو لورو أن هوية المهاجم معروفة للشرطة والاستخبارات.


وأشار الوزير إلى أن الرجل الذي قتلته الشرطة هو نفسه الذي أطلق الرصاص على أفراد خدمات الأمن في وقت سابق اليوم بشمال باريس.

Publié le:2017-03-18 11:35:34

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1 de 1 commentaires pour l'article 140066

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Samedi 18 Mars 2017 à 11h 59m |           
Attaque à Orly et fusillade dans le Val d'Oise : le parquet antiterroriste saisi
Un homme «connu des services de police et de renseignement» a été abattu ce samedi matin par les forces de sécurité à l’aéroport d'Orly-Sud (Val-de-Marne) après avoir dérobé une arme à une militaire de l’opération Sentinelle, a affirmé le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux. Cet homme est soupçonné d’avoir «ouvert le feu» lors d’un contrôle routier à Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise) à proximité de Stains (Seine-Saint-Denis) vers 7 heures,
blessant légèrement un policier. Il a ensuite été «repéré» à Vitry-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) où il a dérobé un véhicule avant de se rendre à Orly, a détaillé le ministre, lors d'une conférence de presse depuis l’aéroport. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisi des faits.

Vers 08h30 samedi dans le hall 1 de l’aéroport d'Orly-Sud «un homme a dérobé une arme à un militaire de Sentinelle puis s’est réfugié dans un commerce de l’aéroport à proximité avant d’être abattu par les forces de sécurité», a déclaré le porte-parole du ministère de l’Intérieur Pierre-Henry Brandet. Il n’y a pas eu de blessé ni d’interpellation, a-t-on précisé de même source. Les faits se sont produits au premier étage du terminal sud dans la
zone publique juste avant les contrôles.L’homme abattu à l’aéroport d’Orly était "connu des services de police et de renseignement", selon le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux.

D’après Le Parisien, il était connu pour sa radicalisation mais n’était pas fiché S.



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