حفل اختتام تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية: حضور جماهيري كثيف ومميز

Samedi 18 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-18 11:15:02

- وسط تنظيم محكم وتعزيزات أمنية مكثفة وحضور جماهيري قدر بحوالي 20 ألف متفرج، وفق مصادر أمنية، انطلق في حدود التاسعة من مساء السبت بساحة باب الديوان التاريخية وسط مدينة صفاقس، الحفل الختامي لتظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016، سلمت خلاله مدينة صفاقس المشعل لمدينة الأقصر المصرية، بعد أن عاشت عاصمة الجنوب على امتداد تسعة أشهر حراكا ثقافيا وفنيا مميزا.وقد واكب الحفل الختامي لتظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016، شخصيات ثقافية وسياسية من تونس والوطن العربي وعدد من الوفود الرسمية، تم تنظيم حفل استقبال على شرفها قبل تحولها إلى ساحة باب الديوان في الهواء الطلق حيث أقيمت السهرة الختامية.وقبل انطلاق الحفل الفني الذي عهدت الهيئة التنفيذية لصفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016، مهمة إحيائه إلى الفنان التونسي "صابر الرباعي" والفنانة المصرية "أنغام" و أوكلت مهمة تنشطيه إلى كل من النجم المصري "خالد أبو النجا" والممثلة التونسية "عائشة بن أحمد"، تم تسليم مشعل عاصمة الثقافة العربية من صفاقس 2016 إلى الأقصر المصرية 2017 وذلك بحضور وزيري الثقافة التونسي، محمد زين العابدين والمصري، حلمي النمنم ومديرة الثقافة والتراث بالألكسو، حياة قطاط قرمازي.و تضمن العرض الموسيقي الذي دام حوالي 3 ساعات فوق ركح تم توضيبه منذ مطلع الأسبوع الجاري، على محطتين رئيسيتين أولها كانت مع الإطلالة الرقيقة للفنانة المصرية "أنغام" حيث أخذت الجمهور الحاضر في رحلة غنائية هادئة دامت ساعة ونصف أطربته خلالها عبر صوتها العذب الشجي بأجمل أغانيها الرومانسية مثل "يا ما القلب كثير تمناك" و"أنا عاشقة" و"في قلبي مكان ما فتحتوش غير ليك" و"طول ما أنت بعيد" و"ما جبشي سيرتي" و"أتمنى له الخير" فضلا عن أغانيها الشهيرة "يا اعز وأغلى وأطيب قلب" و"سيدي وصالك".أما المحطة الثانية فقد كانت مع أمير الطرب العربي الفنان التونسي ابن جهة صفاقس "صابر الرباعي"، الذي انتظره الجمهور بفارغ الصبر حتى انه هتف باسمه مرارا .ورغم برودة الطقس، فقد أضفت الدخلة المميزة للفنان "صابر الرباعي" عبر الحضرة الصفاقسية، أجواء من الدفء والحماس لدى الجمهور الحاضر الذي ترجمها بالهتاف والغناء والرقص والتقاط صور تخلد الذكرى.وعلى امتداد ساعة ونصف أبدع صابر الرباعي، حيث نهل من بحر اغانيه المألوفة من قبيل "ببساطة" و"ياعسل يا كلك سحر" و"ما تبكيش لازم نمشي" و"عاشق مغروم" و"يهون الليل" و"ويا دلولة" و"مزيانة" و"عالطاير" وأتحدى العالم" و"يا مدلل" كما قدم أغنية جديدة عنوانها "يا الغنجة" وموال مصري "والله لعبت يا زهر وتبدلت الأحوال" وكوكتال لأجمل أغاني قامات الفن التونسي مثل "حبي يتبدل يتجدد" و"أول نظرة درباني" للفنان "الهادي الجويني" و"بيت الشعر" وتكويت" للفنان "علي الرياحي" وما بين عرض الفنانين "أنغام" و"صابر الرباعي" عرضت الهيئة التنفيذية لصفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 عددا من الفيديوهات التي تختصر جزء من فعالياتها وأحداثها الثقافية التي عاشتها على مدى 9 أشهر عرفت خلالها عاصمة الجنوب حركية ثقافية متميزة.هب