بطولة افريقيا للاندية البطلة : النجم الساحلي يفوز على السجون الكيني 3-صفر

وكان الترجي الرياضي الفريق المنظم قد استهل مشواره بالفوز على اهلي طربلس الليبي بنتيجة 3-صفر (25-12، 25-23، 25-18) في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى .
ويذكر ان فريق السرايا الليبي قد فاز ظهر اليوم الجمعة على نادي كيبنغو الراوندي بنتيجة 3-2 في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة وانتصرنادي برج بوعريريج الجزائري بدوره في وقت سابق اليوم على الديوانة البوركيني بنتيجة 3-صفر (25-21، 25-14، 25-17) في اطار الجولة الاولى من منافسات نفس المجموعة .
ومن جهته نجح فريق فاب الكامروني في الانتصار على النهضة السوداني بنتيجة 3-صفر (25-20، 25-16، 26-24) في اطار منافسات المجموعة الثانية.
Publié le:2017-03-17 22:03:24
Par:Mezegri Mezegri (Tunisia )
Sur: ليلى الشتاوي تبكي على المباشر وتصرح : خوفي على تونس من ندّاء تونس