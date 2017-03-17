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Sport

بطولة افريقيا للاندية البطلة : النجم الساحلي يفوز على السجون الكيني 3-صفر

Vendredi 17 Mars 2017
بــاب نــات - فاز النجم الساحلي على فريق السجون الكيني مساء اليوم الجمعة في قاعة الزواوي بنتيجة 3-صفر )25-16، 25-16، 25-17) وذلك في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة افريقيا للاندية البطلة للكرة الطائرة التي تحتضنها تونس من 17 الى 27 مارس الجاري.

وكان الترجي الرياضي الفريق المنظم قد استهل مشواره بالفوز على اهلي طربلس الليبي بنتيجة 3-صفر (25-12، 25-23، 25-18) في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى .

ويذكر ان فريق السرايا الليبي قد فاز ظهر اليوم الجمعة على نادي كيبنغو الراوندي بنتيجة 3-2 في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة وانتصرنادي برج بوعريريج الجزائري بدوره في وقت سابق اليوم على الديوانة البوركيني بنتيجة 3-صفر (25-21، 25-14، 25-17) في اطار الجولة الاولى من منافسات نفس المجموعة .
ومن جهته نجح فريق فاب الكامروني في الانتصار على النهضة السوداني بنتيجة 3-صفر (25-20، 25-16، 26-24) في اطار منافسات المجموعة الثانية.



Publié le:2017-03-17 22:03:24

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