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Culture

الشريط الوثائقي ''زينب تكره الثلج'' ينافس على جائزة ''رؤية شباب'' في المهرجان الدولي ''الألفية'' للأفلام الوثائقية ببروكسال

Vendredi 17 Mars 2017
بــاب نــات - يشارك الشريط الوثائقي الطويل "زينب تكره الثلج" للمخرجة كوثر بن هنية، في المسابقة الدولية "رؤية شباب"، ضمن الدورة التاسعة للمهرجان الدولي "الألفية" للأفلام الوثائقية الذي تحتضنه العاصمة البلجيكية بروكسال من 24 مارس إلى 2 أفريل 2017.

ويسجل هذا الشريط حضوره من بين 8 أشرطة تم انتقاؤها للمشاركة في هذه المسابقة الدولية، وتمثل دول الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وفيتنام والدنمارك وإيران.
وتعدّ مسابقة "رؤية شباب"، واحدة من ثلاث مسابقات دولية أخرى للمهرجان، هي "الأفلام الروائية الطويلة" و"عمال العالم".
والفيلم الوثائقي "زينب تكره الثلج" يحكي قصة الطفلة زينب (تسعة أعوام) التي فقدت والدها في حادث سير، لكن والدتها تستأنف حياتها بالزواج من رجل يعيش في كندا، ورغم محاولة إغراء الفتاة الصغيرة برؤية الثلج واللعب به في كندا، إلا أنها ترفض السفر.
وكان الشريط توّج بالتانيت الذهبي في الدورة 27 لأيام قرطاج السينمائية (دورة 2016)، وهي الجائزة الكبرى للمهرجان.
ث/لمح



Publié le:2017-03-17 21:18:06

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