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السعودية تعلن مشاركة الحجاج الايرانيين في حج هذا العام

Vendredi 17 Mars 2017
وكالات - اعلنت السعودية ان الحجاج الإيرانيين سيشاركون في موسم الحج هذه السنة.
أفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن وزارة الحج والعمرة ومنظمة الحج والزيارة الإيرانية استكملتا "كافة الترتيبات اللازمة لمشاركة الحجاج الإيرانيين في موسم حج (العام الهجري) 1438 وفق الإجراءات المعتمدة مع مختلف الدول الإسلامية".

وكان قد اكد مستشار وزارة الخارجية الإيرانية ان الوفد الإيراني الذي يتفاوض مع السلطات السعودية حول مشاركة الحجاج الإيرانيين في موسم الحج القادم حقق نجاحات كبيرة حول مختلف القضايا المطروحة على جدول اعمال المحادثات.

يذكر، انه بسبب وضع الحكومة السعودية العراقيل وعدم تلبية المطالب المشروعة للجمهورية الاسلامية المتعلقة بحماية حجاجها، ما ادى الى حرمان الايرانيين من اداء فريضة الحج لعام 1437 هـ، واتهمت منظمة الحج والزيارة الايرانية السلطات السعودية بالصد عن سبيل الله.




Publié le:2017-03-17 15:12:57

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1 de 1 commentaires pour l'article 140030

Incuore  (Tunisia)  |Vendredi 17 Mars 2017 à 15h 36m | Par           
ما هي المطالب المشروعة لايران حسب كاتب المقال؟ هل تتمثل في تغيير جوهر الحج و جعله مناسبة للعن من مات منذ قرون و لخلق الفتن عل الكاتب ان يحدد لنا من هو الحاج حسب إيران؟



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