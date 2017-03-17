اختتام تظاهرة عاصمة الثقافة العربية 2016 : مدينة صفاقس التونسية تسلم المشعل لمدينة الأقصر المصرية

Vendredi 17 Mars 2017

بــاب نــات

حوصلة لأهم محطات تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية



1- الندوات الدولية:

2- المعارض :

3- المهرجانات :

4- الملتقى العربي لفنون الشارع ( 15 – 24 سبتمبر 2016 ) :

5- الأسابيع والأيام الثقافية:

6- المسارات الثقافية





Publié le:2017-03-17 14:28:23

- يسدل الستار يوم الجمعة 17 مارس 2017 على تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 في حفل ختامي تسلم فيه مدينة صفاقس التونسية المشعل لمدينة الأقصر المصرية بعد أن عاشت عاصمة الجنوب التونسي على وقع هذا الحدث الثقافي العربي على امتداد تسعة أشهر كاملة .في صيف 2016 انطلقت فعاليات تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية وفي ربيع 2017 يسدل الستار على دورة صفاقس لأكبر حدث ثقافي عربي .... فصول أربعة كانت حبلى بالمواعيد والأنشطة الفنية والثقافية في مختلف تجلياتها وابعادها جعلت من عاصمة الجنوب التونسي صفاقس الضاربة في عمق التاريخ والحضارة عاصمة للفعل الثقافي المتحرك والمتجدد حيث تعانقت الأصالة مع الحداثة وتكاملت فيه كل انماط الفنون التي شدت جمهور المتلقين الذي كان متنوعا من الجنسين ... كبارا وصغارا... من كان منهم منغمسا في بحور الأنماط الثقافية وأمواجها ... ومن كان من العامة.هي فصول أربعة ثرية يصعب فعلا التوقف عندها بالتفصيل ويعسر حصرها ولذلك توجهنا الى حوصلتها في مجموعة من المحاور :الندوات الفكرية العربية التي احتضنتها صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 كانت عديدة ومتنوعة في عناوينها وغزيرة في إحاطتها بشتى الفنون ومنها :ـ ندوة "الثقافة والتراث في الخطاب الإعلامي العربي" التي انتظمت بالشراكة مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (16-18 سبتمبر 2016).هي ندوة سجلت مشاركة مدراء ورؤساء تحرير من حوالي10 وكالات أنباء عربية تم اختتامها بتقديم جملة من التوصيات منها بالخصوص ضرورة اِهتمام وسائل الإعلام بأنواعها بالمعالم التراثية والمسائل الثقافية بشكل عام والتراثية منها بشكل خاص ومنها ايضا دعوة المؤسسات الإعلامية العربية إلى المراهنة على الإعلام الموجه للشباب والأطفال وذلك بغاية مزيد التوعية بأهمية المسألة الثقافية والعناية بالتراث والمحافظة عليه مع مساندة المجهودات الرامية إلى تسجيل التراث العربي ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني.ـ ندوة فكرية حول الإبداع والمعاصرة (27-29 سبتمبر 2016)انتظمت بالشراكة مع المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس واتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين والجمعية التونسية للجمالية والشعر تم خلالها طرح الإشكاليات الحقيقية المتعلقة بالإبداع الفكري والفني والأدبي لفهم ما جرى ويجري حتى يتم استيعاب التحولات التي يعيشها عالمنا اليوم وفقا لإيقاعات زمنية و تاريخية لا تخضع ضرورة لمفهوم التعاقب .ـ ندوة علمية دولية حول "عناصر التجديد في المسرح العربي بين تحديات الراهن ورهانات المستقبل" (16-17 نوفمبر2016 ).هي ندوة بحثت في المسرح كأداة للتجديد بوصفه فنا لا يعترف بالمُطلقات والثوابت... مسرح يكرس نفسه للبحث عن صيغ جديدة للتعبير وطرح تساؤلات حول مكوّنات العمل المسرحيلعل منها إعادة النظر في موقع الممثل وفي شكل أدائه وكذلك في شكل المكان المسرحي والخروج من العمارة التقليدية إلى أماكن جديدة تجذب نوعية مختلفة من الجمهور.ـ محاضرة حول " العلاقات العربية التركية: مراجعة تاريخية " ( 13 نوفمبر 2016 )انعقدت بالشراكة مع مركز تونس لجامعة الدول العربية تولت تقديمها الدكتورة هند غسان توفيق أبو الشعر الاستاذة بجامعة آل البيت بالعاصمة الاردنية عمان. عنوان المحاضرة هو "العلاقات العربية التركية : مراجعة تاريخية".ـ مائدة مستديرة حول «الذاكرة الثقافية الرقمية» ( 3 ديسمبر 2016 )انعقدت في إطار شراكة بين صفاقس عاصمة الثقافة العربية والمعهد العالي للتوثيق بجامعة منوبة.وتميزت بحضور باحثين ومختصين في النشر والتوثيق والتراث من تونس ومن دول شقيقة وصديقة تدارسوا خلالها المبادئ والاجراءات المنظمة لبناء الذاكرة الثقافية الرقمية وترويجها وتقديم مشاريع رقمنة أجزاء من التراث الثقافي ووضعها على الشبكات.ـ منتدى وطني بعنوان "الحاجة إلى قانون حول اللجوء في تونس" (10 ديسمبر2016 )تم تنظيمه بالشراكة بين تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين والمعهد العربي لحقوق الانسان واكدوا على ضرورة التعجيل بالمصادقة على قانون للجوء في تونس.ـ منتدى دولي حول الطابع البريدي (21 ديسمبر 2016 ) :انعقد تحت عنوان "المنتدى الدولي للطوابع البريدية: الواقع والآفاق" وسجل مشاركة دولية واسعةلممثلين عن الاتحاد البريدي العالمي والجمعية العالمية لتنمية هواية الطوابع البريدية وخبراء مختصين في المجال وفي تقنيات الطباعة بكل من البرتغال وفرنسا واللوكسمبورغ وانجلترا بالإضافة إلى المؤسسات البريدية العربية المشاركة في الصالون.وتميز افتتاح المنتدى بتكريم البريد الفلسطيني في شخص المدير العام لهذه المؤسسة المشاركة في التظاهرة كضيف شرف .- ندوة النساء العربيّات والإرهاب ( 10 و 11 مارس 2017)انعقدت هذه الندوة بالشراكة مع الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات وقد ركّزت على أنواع الإرهاب الذي سلّط على النساء العربيّات وقدمت شهادات حيّة في الموضوع خاصّة من طرف أرملتي الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمّد البراهمي وأكّدت الندوة على أهمّيّة دور المرأة في مقاومة الإرهاب والوقاية منه.ـ منتدى الشباب العربي الأوروبي ( 11 – 13 مارس 2017 )التأم بالشراكة مع الشبكة التونسية لمؤسسة آنا ليند و دار الشباب تقتق بمشاركة ما يزيد عن 23 دولة مع أكثر من مائة مشارك من الشباب اجتمعوا في صفاقس لتدارس مسائل تتعلق بدور الثقافة في حل الكثير من مشاكل الشباب. وشكل المنتدى فرصة للتفكير وتبادل الخبرات بين الشباب من المنطقة. وانبثق عن هذا المنتدى إعلان تونس لتكريس ثقافة الحياة.ـ معرض ( صنع السلام:Making Peace )انطلق خلال شهر سبتمبر 2016 بشارع الهادي شاكر في منطقة باب بحر تم فيه عرض عديد الصور التي تعبر عن السلام وترفض الحروب والدمار والعنف وقد سجل اقبالا كبيرا .وكان من ابرز زائريه سعادة سفيرة كندا بتونس كارول ماكوينCarol MC Queen التي أبدتارتياحها لوجود هذا المعرض في أحد أبرز فضاءات صفاقس مؤكدة على أهمية الشارع في احتضان التظاهرات الثقافية وهو الذي كان المسرح الرئيسي للثورة التونسية .ـ دار الصورة :هو مشروع ثقافي هام انطلق يوم 4 نوفمبر 2016 بالمدينة العتيقة وتواصل إلى شهر جانفي 2017بغاية الترويج لصورة تونس المتفائلة المقبلة على الحياة والمتشبثة بثنائية الأصالة والمعاصرة .ـ تونس بعيون فلسطينية وفلسطين بعيون تونسية :هومشروع ثقافي قامت فيه مجموعة من المصورين الفلسطينيين المحترفين بتصوير عدد من المواقع في صفاقس حظيت خلاله المدينة العتيقة بمعالمها واسواقها ومتاحفها بنصيب كبير من اهتمامهم على ان يؤدي فريق من المصورين الفوتوغرافيين زيارة مماثلة الى القدس لالتقاط صور من معالم هذه العاصمة الدائمة للثقافة العربيةـ معرض "صفاقس والصحافة: الذاكرة والتاريخ"( 16 – 18 سبتمبر 2016 )معرض أقيم على هامش الندوة الدولية حول "الثقافة والتراث في الخطاب الإعلامي العربي" وقدم هذا المعرض بالصور والوثائق والبيانات تطور الحركة الصحفية في صفاقس منذ أواخر القرن التاسع عشر الى الحاضر في شتى المجالات الإعلامية المكتوبة منها والمسموعة والمرئية والإلكترونيةـ المعرض الدولي للخزف : ( 22 اوت – 1 سبتمبر 2016 )معرض احتوى على أكثر من 30 عملا فنيا خزفيا بمناسبة اختتام الملتقى الدولي السادس للخزف الذي انعقد بصفاقس للمرة الأولى بمشاركة 26 فنانا من 18 دولة هي تونس واليابان وسنغافورة والهند وتركيا وكوريا الجنوبية وبولونيا وروسيا والبرتغال والعراق وسلطنة عمان والجزائر ومصر واسبانيا وفرنسا وكرواتيا وقطر ولبنان.• المهرجانات الصيفية :تزامن افتتاح تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية 2016 مع فترة المهرجانات الصيفية حيث يحلو السهر والسمر وركزت التظاهرة على الترويج للمهرجانات المحلية والجهوية والدولية التي توزعت على المعتمديات ودعمها ماديا باعتمادات ناهزت مليون دينار فضلا عن تأمين التغطية الإعلامية الكافية لها .وتم التعريف بأبرز فقرات المهرجانات ومواكبتها حيث شهدت هذه التظاهرات المحلية والجهوية في عديد المعتمديات إقبالا كبيرا ويمكن أن نذكر هنا الفرقة القومية للموسيقى الشعبية المصرية التي حلت بصفاقس للمرة الأولى وكانت لها عروض جماهيرية ناجحة في عدة مهرجانات محلية على غرار مهرجان سيدي منصور ومهرجان الجبارنة.كما دعمت تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 مهرجان صفاقس الدولي من خلال عروض كبيرة أهمها عرض الفنانة المصرية شيرين• مهرجان الشعر أو فصول الشعر الأربعةارتكزت تظاهرة فصول الشعر الأربعة التي كان فيها الاعداد والتصور للشاعر منصف المزغني على فكرة أن الشعر هو فعل ثقافي متواصل وليس مجرد حدث عابر .وانبنى هذا المشروع كذلك على النهوض بالفن الشعري من خلال التأسيس من جديد لنادي القصة والشعر وفتح ورشات للكتابة الأدبية عامة والشعرية خاصة واحياء عادة الأماسي الشعرية والعناية بفن الإلقاء الشعري وطرائق إنشاده .• مهرجان الأغنية الملتزمة ( 14 - 16جانفي 2017 )تزامن هذا المهرجان مع احتفالات تونس بالذكرى السادسة لثورة الحرية والكرامة 2011 وتم افتتاحه بساحة الفنون بعروض لفرقة الكرامة وللأزهر الضاوي ومجموعة سيد درويش من تونس والفنان اللبناني سامي حواط كما تضمن المهرجان مائدة مستديرة بعنوان "الفنون الملتزمة: إبداع ورسائل".• مهرجان الفنون الشعبية ( 5 – 11 سبتمبر 2016 )مهرجان أكد أن المخزون التراثي الموسيقي الشعبي لا يزال قادرا على صنع الفرجة والمتعة تم فيه التزاوج بين عرض الفلاقة وعرض المرقوم وكذلك الحضرة الصفاقسية التي امتزجت فيها الآلات التراثية بالآلات الموسيقية العصرية وهي عروض حملت جلها الفن الشعبي إلى الركح موظفة ما يلزم من مؤثرات صوتية وضوئية ليجسد شكلا من أشكال التدخل الفني في التراث الموسيقي بغية ضمان خلوده وإعادة تأصيله في ذاكرة الأجيال الجديدة .• مهرجان الاتحاد العام التونسي للشغل للإبداع في دورته الرابعة :( من 18 الى 21 أكتوبر 2016 )انعقد بالشراكة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وصفاقس عاصمة للثقافة العربية وقد صنع الحدث بمشاركة عربية من سوريا و فلسطين وتنوعت فيها الفقرات الفنية الموسيقية مراوحة بين التراث المحلي والطرب العربي والأغنية الملتزمة إضافة إلى معارض وأمسيات شعرية ومائدة مستديرة وعرض أشرطة سينمائية .وأطلق على هذه الدورة الرابعة اسم المناضل الوطني والنقابي الشهيد فرحات حشاد• فعاليات بيت الحكاية ( 23 إلى 29 أكتوبر 2016)هو مهرجان للحكاية توجه بالخصوص إلى التلاميذ قصد تشجيعهم على المطالعة وعلى المصالحة مع التراث والتاريخ وسجل مشاركة حكواتيين من تونس ومن دول شقيقة قدموا عروضا بالمدينة العتيقة وبعدد من المدارس الابتدائية بصفاقس ومعتمدياتها• أيام صفاقس السينمائية "دورة كلثوم برناز" (4 إلى 8 نوفمبر 2016)تميزت هذه الدورة الأولى التأسيسية بحضور مكثف لنجوم السينما من تونس ومن دول شقيقة أبرزهم النجم المصري عادل إمام الذي تم تكريمه بالمناسبة إلى جانب سمير سيف مخرج شريط ' أوغسطينوس.. ابن دموعها ' الذي افتتح أيام صفاقس السينمائية وكرمت هذه الدورة الأولى السينما الفلسطينية بعرض عدد من الأشرطة الفلسطينية مع تكريم المخرج الفلسطيني محمد بكري وكذلك المخرجة الراحلة كلثوم برناز التي حملت الدورة اسمها .• المهرجان العربي للمسرح ( 12 إلى 20 نوفمبر 2016 )وصف هذا المهرجان في دورته التأسيسية بالحلم بالنسبة للمسرحيين في جهة صفاقس خاصة مع أملهم بتواصله في السنوات المقبلة وتعد برمجة هذا المهرجان ضمن تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية صرخة أخرى للالتفات للبنية التحتية الثقافية بصفاقس. وحضر عديد الضيوف والنقاد هذا المهرجان من بينهم النجم السوري أسعد فضة والناقد اللبناني بول شاوول .• المهرجان العربي للكاريكاتير ( 2 إلى 10 ديسمبر 2016)للمرة الأولى ينعقد هذا المهرجان في ظل واقع عربي يتسم بالتوجس والحساسية تجاه هذا الفن المتميز وسجل مشاركة كبار الرسامين الكاريكاتيريين العرب من تونس والجزائر والمغرب وسوريا ومصر والعراق من أبرزهم المصري جورج بهجوري والمصرية دعاء العدل التي اختيرت كواحدة من اكثر الشخصيات النسائية المؤثرة في العالم العربي .• مهرجان مالوف المغارب (2 إلى 5 مارس 2017)هو مهرجان عانق الوجدانيات والموسيقى الأصيلة في المركب الثقافي محمد الجموسي واستقطب جمهورا عريضا من المتذوقين للفن الأصيل في حالة من العشق والانغماس الروحاني في سحر الطربيات وقد افتتح بعرض رائع للفنان زياد غرسة وسجل المهرجان مشاركة فنانين متميزين من المغرب العربي من بينهم سليم الفرقاني من الجزائر وخولة بن زيان من المغرب وبهلول أبو عرقوب من ليبيا وأثثت الحفل الختامي فرقة الفلامنكو الإسبانية.التأم هذا الملتقى بمنطقة اللوزة من معتمدية جبنيانة بمشاركة 30 من فناني الشارع من 8 جنسيات عربية أعدوا لوحات وتم تتويج أشغال هذا الملتقى في أجواء فنية شبابية انطلقت من باب الديوان إلى الساحة المواجهة لقصر البلدية ومن هناك الى فضاء الكورنيش بعروض شبابية موسيقية وفنية جلبت الكثير من الجمهور.شكلت الأسابيع والأيام الثقافية احد المحاور الرئيسية التي اشتغلت عليها تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية وحققت نجاحات هامة ومنها :- الأسبوع الثقافي الصيني (1-7 أوت 2016 )سجل حضورا مكثفا من المسؤولين بكل من تونس والصين وكان من أنجح الأسابيع الثقافية من حيث عدد ونوعية الضيوف الصينيين وخاصة من حيث المواد الثقافية المقدمة ومنها عرض ألعاب الخفة ( الألعاب السحرية ) حيث تعد الصين إحدى منابع هذه الألعاب إلى جانب الكنز الوطني للصين وجوهر ثقافتها ' أوبيرا بيكين '، وهي من ابرز أمثلة التراث الثقافي العالمي غير المادي .وعرض الاكروبات بـ " لعبة الشيطان " ( كونغ جو) إلى جانب عرض فني تقليدي من خلال الآلات الموسيقية الصينية التقليدية وكل هذه العروض الساحرة نالت إعجاب واستحسان الجماهير التي واكبتها بكثافة.- الأسبوع الثقافي المصري (4-11 أوت 2016 )تركب الوفد المصري من 19 من الفنانين التشكيليين والشعراء والمثقفين وأعضاء الفرقة القومية للفنون الشعبية المصرية واشتملت فقراته على سلسلة من العروض لهذه الفرقة في عدد من المعتمديات إلى جانب معرض للفن التشكيلي.وكانت للوفد المصري رحلتان بحريتان إلى كل من جزر الكنائس في معتمدية الغريبة وجزيرة قرقنة في أمسية شعرية بحرية على متن باخرة المسافرين .واعتبر اعضاء الوفد المصري أن هذه التظاهرة أسست لثقافة الفضاءات المفتوحة وجعل المنتوج الثقافي والابداعي شأنا جماهيريا في العالم العربي ينقل الفن والإبداع والسعادة للمواطنين على المستويات المحلية.- الأسبوع الثقافي الجزائري (17-22 أكتوبر 2016 )كان أسبوعا ثريا في فقراته المتنوعة من مسرح وموسيقى وطرب وسينما وشعر وكان بمثابة الاحتفاء بالأخوة الجزائرية التونسية في ابهى تجلياتها وفرصة جديدة للتعرف على الثقافة الجزائرية بأعلامها ومثقفيها ومفكريها ومبدعيها.ومن أهم خصوصيات عرض الافتتاح بحضور وزيري الثقافة في كل من تونس والجزائر قيام وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي وهو شاعر بإلقاء أبيات شعرية من مرثيته لشهيدة بن قردان الطفلة سارة الموفق على إيقاع ألحان العود من عزف وزير الشؤون الثقافية التونسية الدكتور محمد زين العابدين.- الأيام الثقافية الأردنية 17 الى 20 نوفمبر 2016 :حملت الأيام الثقافية الأردنية عروضا موشحة بالأغاني التراثية مثل عرض مغناة "السيف والقلم " التي قدمت في حفل الافتتاح بحضور الفنانة الاردنية عبير العيسى إلى جانب عرض للأزياء وعروض فولكلورية لفرقة معان للفنون الشعبية بالإضافة إلى السينما والأشرطة الوثائقية واللوحات التي تتغنى بالتراث الأردني وأمسية شعرية بالمدينة العتيقة بإمضاء الشاعر راشد عيسى.- الأسبوع الثقافي العراقي ( 16 إلى 20 ديسمبر 2016 )ثمن هذا الأسبوع قيمة الفن والفكر والثقافة في البلدين الشقيقين وشكل امتدادا للروابط المتينة التي تخطت بعد المسافة لتشكل هذه المواعيد رسائل حب متجدد تسمو سمو نخيل العراق ورسوخ زياتين صفاقس والخضراء فكان الأسبوع الثقافي العراقي جسرا ثقافيا فنيا إبداعيا امتد من دجلة ناظم الغزالي إلى صفاقس محمد الجموسي.وتشكلت فقراته من أوبيريت “بغداد والشعراء والصور” للفرقة الوطنية للفنون الشعبية وهي أوبيريت تغنّت بالوحدة العراقية وببغداد السلام الى جانب عروض في الشعروالمسرح والسينما واللقاءات الأدبية .- الأسبوع الثقافي الألماني (24-29 سبتمبر 2016 ):تشكل الوفد من فنانين موسيقيين وجامعيين وتضمن عروضا لـ ' ديو قيتار guitare-duo 'و لمجموعة سانتياغو وجولة سياحية في عدد من المواقع التاريخية شملت المعالم الأثرية باراروس بوادي الرقة والقصر الروماني بالجم والمدينة العتيقة إضافة إلى أنشطة علمية ثقافية بكلية العلوم بصفاقس وخلاله تم توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة صفاقس وجامعة ماربورغ.- الأسبوع الثقافي العماني (26-30 جويلية 2016 )كان أول اسبوع ثقافي في التظاهرة وكانت البعثة ممثلة بجامعة السلطان قابوس التي قدمت عرضا لاهم انشطة المجموعة البحثيّة للفنون البصرية العمانية العلمية والفنية مع القاءات شعرية وورشات فنية لمجموعة من 14 فنانا تشكيليا من مختلف الاختصاصات الفنية .كما انعقدت ندوة علمية دولية حول “الفنّ التشكيلي العماني: الراهن والرهانات”- الأسبوع الثقافي الموريتاني ( 04 - 09 جانفي 2017)أبرز هذا الأسبوع المخزون التراثي الصحراوي والتاريخ العريق لشنقيط كما تبيّن من خلال محاضرة ألقاها الدكتور عبد الله ولد بوبكر عراقة العلاقات التونسيّة الموريتانيّة منذ العصر المرابطي إلى العصر الحديث.- الأسبوع الثقافي اليمني (24-29 أوت 2016 )تم خلاله التعرف على تجارب في الإعلام الثقافي من خلال مركز الصرح الاعلامي في اقليم عدن واصداراته ولا سيما صحيفة "بوح" وهي أول صحيفة ثقافية مستقلة بذاتها على مستوى اليمن وصحيفة "الصرح" الطلابية التربوية الثقافية.ـ الاسبوع الثقافي الكويتي ( 25 – 28 فيفري 2017 )نجح الأسبوع الثقافي الكويتي في عرض جزء من المخزون الثقافي لدولة الكويت منه الموسيقي بعرض للفن الفولكلوري ومنه المسرحي بعرض "العائلة الحزينة " لمسرح الخليج العربي وهو عمل متميز حاز على العديد من الجوائز آخرها جائزة احسن عرض متكامل للدورة 17 لمهرجان الكويت المسرحي إلى جانب معرضين للفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي ومحاضرة عن التراث والآثار الكويتية.وكان الاسبوع الثقافي الكويتي مسك الختام للأسابيع الثقافية العربية والأجنبية في صفاقس عاصمة الثقافة العربية.كانت المسارات الثقافية الرامية الى إبراز المخزون التراثي المادي واللاّمادي بجهة صفاقس من أنجح ما قدمته تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 . وتمثلت في تنظيم قوافل للإعلاميين والمصورين الفوتوغرافيين تمت خلالها زيارة عديد المعالم والمواقع الأثرية والمزارات الثقافية التي تعج بها ولاية صفاقس وهي بكل المقاييس ثروة من التراث المادي واللامادي الذي يحتاج الى نفض الغبار عنه وتوظيفه في مسالك ثقافية وسياحية.واشتملت على أربعة مسارات تنقل إليها مصورون محترفون وهواة الى جانب العديد من وسائل الاعلام للوقوف على الكنوز النفيسة بالولاية وهي :ـ مسار باراروس بوادي الرقة من معتمدية الحنشة وبطرية ـ أكولا ومقام أبي اسحاق الجبنياني بمعتمدية جبنيانة.ـ مسار الأرخبيل بقرقنة الذي شمل برج الحصار الضارب في عمق التاريخ ومنارة مليتة والميناء القديم بقرقنة.ـ مسار يونغا بمعتمدية المحرس والكنايس بمعتمدية الغريبة وطينة بمعتمدية طينة .ـ مسار الشيخ التيجاني بالمدينة العتيقة بصفاقس الذي تم فيه استكشاف المواقع الاثرية والمعالم التراثية الى جانب التعرف على المشاريع الثقافية التي اشتغلت عليها تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية داخل المدينة العتيقة ومنها المركز الثقافي التلمذي بصفاقس وقصر الصورة وديوان صفاقس الشعري ودار الجمعيات الثقافية وتوجت المسابقة بمعرض صور المعالم الاثرية .وخلال هذه المسارات تم تنظيم مسابقة في التصوير الفوتوغرافي أسندت خلالها جوائز للمتوجين بمناسبة افتتاح معرض لصور المعالم الاثرية بصفاقس و يتم استغلالالصور المتوجة في الكتاب الأبيض "صفاقس 2017" وبطاقات بريدية يقع إهداؤها لضيوف صفاقس بمناسبة اختتام التظاهرة .وتجدر الإشارة كذلك إلى أن بعض هذه المعالم الأثرية حظيت لأول مرة بزيارة مسؤولين في الدولة مثل مسار باراروس بمنطقة وادي الرقة بالحنشة والذي زاره وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين وهو موقع تنام كل درره تحت الارض وليس فوقها.