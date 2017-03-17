Publié le:2017-03-17 13:54:49
تعيين فوزي محفوظ مديرا عامّا للمعهد الوطني للتّراث
Vendredi 17 Mars 2017
بــاب نــات - بلاغ تعلم وزارة الشّؤون الثّقافيّة أنّه تمّ تعيين السّيد فوزي محفوظ مديرا عامّا للمعهد الوطني للتّراث.
Publié le:2017-03-17 13:54:49
Publié le:2017-03-17 13:54:49
festival-53f467c818ae68d8d5a6922d939aa6d2-2017-03-17 13:54:49
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Par:MedTunisie (Tunisia ) Par Mobile
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