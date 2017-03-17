تعيين فوزي محفوظ مديرا عامّا للمعهد الوطني للتّراث

Vendredi 17 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-17 13:54:49

- بلاغ تعلم وزارة الشّؤون الثّقافيّة أنّه تمّ تعيين السّيد فوزي محفوظ مديرا عامّا للمعهد الوطني للتّراث.