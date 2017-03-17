Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Hobbi Eeeh  
Politique

تعيين فوزي محفوظ مديرا عامّا للمعهد الوطني للتّراث

Vendredi 17 Mars 2017
بــاب نــات - بلاغ تعلم وزارة الشّؤون الثّقافيّة أنّه تمّ تعيين السّيد فوزي محفوظ مديرا عامّا للمعهد الوطني للتّراث.




Publié le:2017-03-17 13:54:49

festival-53f467c818ae68d8d5a6922d939aa6d2-2017-03-17 13:54:49
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 140019



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises

  • ()
  • Jours d'importation

  •              1 € =  DT        1$ = DT
  • Solde Compte du Trésor   ()    MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140019 449|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires