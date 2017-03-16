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كاميرا حسام: راشد الغنوشي صاحب أطول شربة ماء في العالم
Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات
- ضبطت فقرة " كاميرا حسام" التي تبث على قناة التاسعة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وهو يشرب كوبا من الماء في احدى الندوات.
ويبدو ان " شربة الماء " هي الأطول في التاريخ السياسي التونسي حيث استغرق رئيس النهضة دقيقة كاملة.
وقد علق الناشط السياسي الصافي سعيد على الفيديو بالقول " تونس بالصور البطيئة.
Publié le:2017-03-16 23:42:25
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