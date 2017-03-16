هنري كاسبرجاك يكشف عن قائمة منتخب نسور قرطاج لوديتي الكاميرون والمغرب

Jeudi 16 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-16 21:37:26

- كشف هنري كاسبرجاك مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم عن قائمة من 24 لاعبا استعدادا للمباراتين الوديتين امام الكاميرون يوم 24 مارس بالمنستير والمغرب يوم 28 من نفس الشهر بمراكش في اطار الاستعدادات لتصفيات كاس افريقيا للامم 2019 بالكاميرون ومونديال 2017 بروسيا.وضمت القائمة أيمن المثلوثي (النجم الساحلي) وفاروق بن مصطفى (النادي الافريقي) ومعز بن شريفية (الترجي الرياضي) وحمزة المثلوثي (النادي الصفاقسي) وصيام بن يوسف (كون الفرنسي) وايهاب المباركي (الترجي الرياضي) وأيمن عبد النور (فالنسيا الاسباني) وعلي معلول (الاهلي المصري) وديلان براون (نيور الفرنسي) وأسامة الحدادي (ديجون الفرنسي) ومحمد علي اليعقوبي (رايزسبور التركي) ولاري العزوني (نيم الفرنسي) وغيلان الشعلالي (الترجي الرياضي) وغازي العيادي (النادي الافريقي) وحمزة لحمر (النجم الساحلي) ومحمد أمين بن عمر (النجم الساحلي) ونعيم السليتي (ليل الفرنسي) وكريم العريبي (سيزينا الايطالي) ويوسف المساكني (لخويا القطري) وطه ياسين الخنيسي (الترجي الرياضي) وحمزة يونس (كزانثي اليوناني) وفخر الدين بن يوسف (الترجي الرياضي) وادريس المحيرصي (ريد ستار الفرنسي) وأحمد العكايشي (الاتحاد السعودي).واوضح كاسبرجاك لدى اعلانه عن قائمة اللاعبين في المباشر في بداية شريط الانباء على قناة "التاسعة" ان عدم دعوة وهبي الخزري (سندرلاند الانقليزي) والفرجاني ساسي (الترجي الرياضي) كانت لاسباب تاديبية بسبب سوء سلوكهما اثر الخروج من الدور ربع النهائي لكاس افريقيا للامم (الغابون 2017) امام بوركينا فاسو مشيرا في نفس الوقت الى ان هذا الاستبعاد المؤقت لا يعني الاستغناء عن خدماتهما بشكل نهائي اذ يبقى الباب مفتوحا امام هذا الثنائي لتعزيز صفوف المنتخب في المستقبل.وبخصوص المهاجم وسام بن يدر قال كاسبرجاك "لقد ارتاى اللاعب مزيد التروي والتركيز اكثر في هذه الفترة على مشواره مع فريقه الجديد نادي اشبيلية الاسباني" نافيا في نفس الوقت ان يكون بن يدر وضع شروطا مادية للالتحاق بالمنتخب التونسي.ومن جهة اخرى اوضح مدرب المنتخب التونسي ان دعوة بعض العناصر الجديدة لاسيما كريم العريبي وديلان براون وغيلان الشعلالي تاتي في اطار مزيد الوقوف على امكانيات هؤلاء اللاعبين ومدى تاقلمهم مع اجواء المنتخب وذلك بعد تالقهم مع انديتهم.وفي ما يتعلق بالاختبارين الوديين امام كل من الكاميرون والمغرب اعرب كاسبرجاك عن الاعتقاد ان المنافسين يعدان من الطراز العالي وهو ما سيساعد المنتخب التونسي من خلال الاحتكاك بهما على التحضير على شكل جيد للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها المواجهة المزدوجة امام الكونغو الديمقراطية في موفى شهر اوت وبداية شهر سبتمبر المقبلين ضمن تصفيات مونديال روسيا 2017 وكذلك المباراة الهامة امام مصر في بداية شهر جوان القادم لحساب تصفيات كاس افريقيا للامم 2019 بالكاميرون.وردا على سؤال يتعلق بتقييم المشاركة الاخيرة في كاس افريقيا للامم (الغابون 2017) افاد المدرب الوطني ان المنتخب التونسي منح في وقت من الاوقات جماهيره حلم الذهاب بعيدا خلال هذه النهائيات القارية مبينا ان الفريق قدم رغم مرارة الخروج من الدور ربع النهائي كرة قدم ممتعة.ر-امين