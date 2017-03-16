في اختتام تظاهرة ''صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016'' حفل فني في ساحة باب الديوان لصابر الرباعي وأنغام

Jeudi 16 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-16 20:49:38

- بعد أن عاشت صفاقس على امتداد تسعة أشهر حراكا ثقافيا وفنيا أحيي جذوة الإبداع لدى طيف واسع من المثقفين في الجهة، تسلم عاصمة الجنوب يوم غد الجمعة 17 مارس 2017 المشعل لمدينة الأقصر المصرية، معلنة بذلك اختتام تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016، وذلك في حفل فني سيقام بساحة باب الديوان التاريخية يحييه كل من الفنان التونسي صابر الرباعي والفنانة المصرية أنغام.وبهذه المناسبة، من المنتظر وفود ما لا يقل عن 50 ألف شخص لمواكبة الحفل الختامي، حسب ما أوضحه أعضاء اللجنة التنفيذية لتظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية خلال ندوة صحفية عقدت مساء الخميس بصفاقس.وذكر أعضاء اللجنة، أنه تم اتخاذ الإجراءات التنظيمية والأمنية اللازمة لضمان سهرة رائقة في الهواء الطلق لعشاق الثقافة في عرض يعانق الإبداع ويليق بحدث انتقال عاصمة الثقافة العربية من صفاقس إلى الأقصر.واستعدادا لهذه الاحتفالية الكبرى، وجهت الهيئة التنفيذية لصفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 دعوات لشخصيات ثقافية وسياسة من تونس والوطن العربي وعدد من الوفود الرسمية، سينتظم حفل استقبال على شرفها قبل التوجه مساء إلى ساحة باب الديوان حيث ستنطلق السهرة الختامية في الثامنة ليلا، وستعهد مهمة تنشطيها للممثل المصري خالد أبو النجا والممثلة التونسية عائشة بن أحمد.وقبل انطلاق الحفل الموسيقي الغنائي الذي ستؤمنه فرقة موسيقية تضم أكثر من 70 موسيقيا، سيتم تسليم مشعل عاصمة الثقافة العربية من صفاقس إلى الأقصر المصرية، بحضور وزيري الثقافة التونسي والمصري والمدير العام للألكسو.وسيتخلل هذه الاحتفالية، عرض عدد من أشرطة الفيديو التي ستحمل الحاضرين في رحلة يستعيدون من خلالها أبرز الفعاليات والأحداث الثقافية التي عاشتها مدينة صفاقس على مدى تسعة أشهر.هب/سهى