انتخاب المغربي فوزي لقجع باللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم

Jeudi 16 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-16 19:49:40

- انتزع فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم الخميس بأديس أبابا، مقعدا باللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وذلك بعد التصويت الذي جرى خلال الجمعية العمومية العادية للكاف المنعقدة حاليا بالعاصمة الإثيوبية.وتنافس لقجع خلال عملية التصويت لاخيتار ممثل منطقة شمال إفريقيا بالكاف، والتي تضم المغرب ومصر والجزائر وليبيا وتونس، للفترة ما بين 2017 و2021، مع كل من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة في وقت انسحب فيه رئيس الاتحاد الليبي أنور الطشاني. وحصل لقجع على 41 صوتا مقابل سبعة أصوات للمرشح الجزائري.وكان روراوة قد انتخب عضوافي اللجنة التنفيذية للكاف في جوان 2004 بتونس على هامش كأس إفريقيا للأمم قبل أن يعاد انتخابه سنة 2013.وسيتم في المجموع انتخاب سبعة أعضاء بمعدل ممثل واحد عن كل منطقة، باستثناء المنطقة الجنوبية الممثلة في اللجنة بمقعدين، علما بأن القارة الإفريقية تنقسم إلى ستة مناطق، هي الشمال والغرب أ والغرب ب، والوسط، ووسط شرق والجنوب.وكان الملغاشي أحمد أحمد قد انتخب في وقت سابق اليوم، رئيسا جديدا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم متقدما على منافسه الكاميروني عيسى حياتو الذي يتولى رئاسة الاتحاد منذ سنة 1988.وحصل أحمد أحمد (57 عاما) على 34 صوتا مقابل 20 صوتا لحياتو (70 عاما).ر-امين