الرابطة تؤجل النظر في ملف مستقبل القصرين وقوافل قفصة وتعيد استدعاء طاقم تحكيم المباراة

Jeudi 16 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-16 19:23:45

- قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه الدوري مساء الخميس تاجيل النظر في ملف مباراة مستقبل القصرين وقوافل قفصة لحساب الجولة الاخيرة من منافسات المرحلة الاولى للرابطة المحترفة الثانية واعادة استدعاء طاقم تحكيم المقابلة الذي تعذر عليه الحضور اليوم حسب ما افاد به "وات" هشام المناعي الناطق الرسمي للرابطة.وكان مكتب الرابطة قرر خلال اجتماعه الخميس الماضي فتح تحقيق حول الاحداث التي جدت خلال هذه المقابلة بعد توقف اللعب حوالي 40 دقيقة قبل ان ينتهي اللقاء في نهاية المطاف بفوز مستقبل القصرين 2-1 ليضمن بذلك بقاءه في الرابطة المحترفة الثانية على حساب نادي كرة القدم بالحمامات التي نزلت الى الرابطة الثالثة بخسارتها امام الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة 1-4.يذكر ان مستقبل القصرين سجل هدف الفوز في الدقائق الاخيرة بعد استئناف اللعب في الوقت الذي انتهت فيه مباراة الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة ونادي كرة القدم بالحمامات.وكانت نتيجة التعادل تحكم على مستقبل القصرين بالنزول الى الرابطة الثالثة وتسعف نادي كرة القدم بالحمامات بالبقاء في الرابطة الثانية.وتظلم نادي كرة القدم بالحمامات لدى الرابطة لوجود شبهة تلاعب بنتيجة المباراة على حد تعبير مسؤولي فريق الوطن القبلي.ومن جهة اخرى اعلن الناطق الرسمي للرابطة انه تم اتخاذ جملة من العقوبات ضد بعض الاندية التي تلعب ضمن مرحلة تفادي النزول للرابطة المحترفة الاولى وذلك على النحو التالي :خطية مالية ضد مستقبل المرسى ب2000 دينار لرمي الجمهور القوارير خلال مقابلة الملعب القابسي لحساب الجولة الثانية من مرحلة تفادي النزولخطية مالية ضد مستقبل المرسى ب2000 دينار لرمي الجمهور القوارير خلال مقابلة مستقبل قابس في اطار الجولة الثالثة من مرحلة تفادي النزولغرامة مالية ضد اتحاد تطاوين قدرها 2000 دينار لرمي الجمهور القوارير خلال مباراة نادي حمام الانف لحساب الجولة الثانية من مرحلة تفادي النزول.