Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Ba3id 3annak  
Tribune

سـاميّة عبّو ،،، تعرّي و تْورّي

Jeudi 16 Mars 2017

بقلم / منجي بـــاكير

السيّدة سامية أو المرأة الحديديّة ( و يحلو لي أن أنعتها بلبْوة المجلس ) هي إمرأة يهابها كثيرٌ من – الذّكور- المتسلّطين على المسار السّياسي و الشّاغلين له ركوبا و اقتناصًا ، ترتعد فرائص بعضهم عند كلّ مساءلة هي طرفٌ فيها و يتعوّذ آخرون و يتلون كثيرا من أدعيتهم حتّى لا يهبّ عليهم ريح سامية عبّو و يمكن أن – يخلّصْ المبروكْ – من سلِم و- سلّكها – في جلسة مّا في مناسبة مّا ....

إمرأة أيضا يحسب لها ألف حساب أدعياءُ إعلام المذلّة والعار قبل و أثناء استضافتها ، و من الصّعب بمكان أن يحاول أحدهم معها تمرير – تمقْعيره – الذي يتّخذه ماعون صنعة و يعوّض به مِهنيّةً يفتقدها ، فهي الجادّة و الحادّة ، السيّدة سامية صاحبة الضمير النّابض و الصوت الذي لا يخاف في الحقّ لومة لائم ، حملت– كما آخرون على نفس درجة إيمانها - هموم هذا الوطن و تمسّكت ما استطاعت بحقوقه و أنارت سبل الظلام التي يحاول دوما الفاسدون و المهرولون و المقايضون سترها و تعويمها .

السيّدة سامية أيضا هي ( شوكةٌ ) في حلق كلّ من تحدّثه نفسه التلاعبَ بحقوق الشعب و مكتسبات الثورة ،،، (( تعرّي )) الفاسدين و تفضحهم بالحجّة و بكلّ ثقة في النّفس و بجرأة نادرة ،، وهي و من ماثل توجّهها تمثّلون العلامة و الخطّ الأحمر الذي يحرس دستور البلاد و يحفظه من التأويلات المغرضة و التجاوزات المشبوهة و (( تورّي)) بوضوح مكامن الفساد و الخوَر تشير إلى القضايا الحرقة و الملفّات المشبوهة .


بقطع النّظر على انتمائها و التزامها الحزبي فهذه السيّدة الفاضلة يمكن أن تمثّل واجهة شعبيّة ومنارة لمواطنيها و ترجمانا صادقا لما يخالجهم ويراودهم و تبنّى قضاياهم .
خلاصة السيّدة سامية عبّو هي الأيقونة الوطنيّة و – النّقمة – الباقية و – الحقيقة - المزعجة لكثير من الفاسدين و اللّصوص و مكوّنات الدّولة العميقة و أذيال الردّة و الإلتفاف على الثورة من الذين لا يدينون بالحقّ و لا يحبّون الخير لهذه البلاد ...

Publié le:2017-03-16 19:17:18

festival-c41c16a4ef3d0ef33a98b00f86780935-2017-03-16 19:17:18
    
    
    
    
    





3 de 3 commentaires pour l'article 139969

Jendoulyon  (France)  |Jeudi 16 Mars 2017 à 19h 40m |           
Merci monsieur MongI Bakir, je n'ai rien à rajouter sauf mon admiration a cette bonne femme ,pour avoir mis de côté un voleur et le pousser à la démission

Sarih  (Tunisia)  |Jeudi 16 Mars 2017 à 19h 36m |           
وينكم نساء النهضة وإلا مادامكم عاطيينكم لقشة عظم من الحكم بلعتوا أفامكم؟؟؟؟؟؟

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Jeudi 16 Mars 2017 à 19h 29m |           
سامية عبو تعبرعن ضمير التونسيين المناضلين من أجل الحرية والعدالة الإجتماعية !!!



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13325,2

  • (14/03)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 2,43307 DT        1$ =2,29333 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/03)   788,2 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139969 9973|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires