Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - El 9albi Ya3cha9  

انتخاب طارق بوشماوي عضوا بمجلس الفيفا

Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات - انتخب التونسي طارق بوشماوي يوم الخميس عضوا بمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ممثلا عن افريقيا للبلدان الناطقة باللغات العربية والبرتغالية والاسبانية وذلك خلال اشغال الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) التي انعقدت يوم الخميس في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا حسب ما اورده مساء الخميس الموقع الرسمي للكاف على شبكة الانترنت.

وكان بوشماوي المترشح الوحيد عن هذه المنطقة (الدول المتحدثة بالعربية والبرتغالية والاسبانية) بعدما قرر منافسه المصري هاني ابوريدة نقل ترشحه لعضوية مجلس الفيفا عن أفريقيا إلى المقعد الحر.
واسفرت الانتخابات لعضوية مجلس الفيفا في المجموع عن صعود ستة أعضاء من إفريقيا هم التونسي طارق بوشماوي (الدول المتحدثة بالعربية والبرتغالية والاسبانية) والكونغولي كونستانت عمري سليماني (الدول المتحدثة باللغة الفرنسية) اثر تفوقه على الايفواري اوغيستين سيدي ديالو ب35 صوتا مقابل 19 صوتا والغاني كويسي نيانتاكي (الدول المتحدثة باللغة الانقليزية) الذي فاز على منافسه التنزاني ليوديغار تينغا بمجموع 33 صوتا مقابل 20 صوتا بالإضافة الى ثلاثة ممثلين في فئة مفتوحة من بينهم امرأة.

وقد صعد عن هذه الفئة المفتوحة الغيني ألمامي كابيلي كامارا والبوروندية ليديا نسيكيرا المترشحة الوحيدة على ان يتم لاحقا تحديد هوية صاحب المقعد الثالث والاخير.
تجدر الاشارة الى ان هذه الجلسة العامة الانتخابية افرزت انتخاب الملغاشي احمد احمد رئيسا جديدا للاتحاد الافريقي لكرة القدم خلفا للكاميروني عيسى حياتو اثر حصوله على 34 صوتا مقابل 20 لحياتو.

ر-امين

Publié le:2017-03-16 18:02:17

festival-4943619df0f6522521cca9563bfde8cf-2017-03-16 18:02:17
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139961



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13325,2

  • (14/03)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 2,43307 DT        1$ =2,29333 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/03)   788,2 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139961 2379|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires