انتخاب طارق بوشماوي عضوا بمجلس الفيفا

Jeudi 16 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-16 18:02:17

- انتخب التونسي طارق بوشماوي يوم الخميس عضوا بمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ممثلا عن افريقيا للبلدان الناطقة باللغات العربية والبرتغالية والاسبانية وذلك خلال اشغال الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) التي انعقدت يوم الخميس في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا حسب ما اورده مساء الخميس الموقع الرسمي للكاف على شبكة الانترنت.وكان بوشماوي المترشح الوحيد عن هذه المنطقة (الدول المتحدثة بالعربية والبرتغالية والاسبانية) بعدما قرر منافسه المصري هاني ابوريدة نقل ترشحه لعضوية مجلس الفيفا عن أفريقيا إلى المقعد الحر.واسفرت الانتخابات لعضوية مجلس الفيفا في المجموع عن صعود ستة أعضاء من إفريقيا هم التونسي طارق بوشماوي (الدول المتحدثة بالعربية والبرتغالية والاسبانية) والكونغولي كونستانت عمري سليماني (الدول المتحدثة باللغة الفرنسية) اثر تفوقه على الايفواري اوغيستين سيدي ديالو ب35 صوتا مقابل 19 صوتا والغاني كويسي نيانتاكي (الدول المتحدثة باللغة الانقليزية) الذي فاز على منافسه التنزاني ليوديغار تينغا بمجموع 33 صوتا مقابل 20 صوتا بالإضافة الى ثلاثة ممثلين في فئة مفتوحة من بينهم امرأة.وقد صعد عن هذه الفئة المفتوحة الغيني ألمامي كابيلي كامارا والبوروندية ليديا نسيكيرا المترشحة الوحيدة على ان يتم لاحقا تحديد هوية صاحب المقعد الثالث والاخير.تجدر الاشارة الى ان هذه الجلسة العامة الانتخابية افرزت انتخاب الملغاشي احمد احمد رئيسا جديدا للاتحاد الافريقي لكرة القدم خلفا للكاميروني عيسى حياتو اثر حصوله على 34 صوتا مقابل 20 لحياتو.ر-امين