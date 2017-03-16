وتوجه برهان بسيّس من خلال تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك بالشكر الى زملائه في كل من قناة التاسعة ونسمة واذاعة كاب اف أم.
يذكر أن برهان بسيّس سيضطلع بخطة الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس.
وفي ما يلي تدوينة برهان بسيّس:
" تنتهي اليوم تجربتي في الإعلام بما تفترضه التزامات العمل السياسي
أصدقاء وأحبة كثر عرفتهم وفخور بمعرفتهم سيكونون معي وسأكون معهم اليوم وغدا
أسرتي العزيزة في التاسعة ...أسرتي العزيزة في كاب اف ام....ومن قبلهما أسرتي العزيزة في نسمة .....شكرا انكم منحتموني شرف التجربة".
Publié le:2017-03-16 15:55:10
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:برهان بسيّس يعلن اعتزاله الاعلام