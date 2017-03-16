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برهان بسيّس يعلن اعتزاله الاعلام

Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات - أعلن الاعلامي بقناة التاسعة برهان بسيّس اليوم الخميس 16 مارس اعتزاله العمل الاعلامي بسبب التزاماته السياسية الجديدة.
وتوجه برهان بسيّس من خلال تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك بالشكر الى زملائه في كل من قناة التاسعة ونسمة واذاعة كاب اف أم.
يذكر أن برهان بسيّس سيضطلع بخطة الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس.

وفي ما يلي تدوينة برهان بسيّس:
" تنتهي اليوم تجربتي في الإعلام بما تفترضه التزامات العمل السياسي
أصدقاء وأحبة كثر عرفتهم وفخور بمعرفتهم سيكونون معي وسأكون معهم اليوم وغدا

أسرتي العزيزة في التاسعة ...أسرتي العزيزة في كاب اف ام....ومن قبلهما أسرتي العزيزة في نسمة .....شكرا انكم منحتموني شرف التجربة".


Publié le:2017-03-16 15:55:10

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8 de 8 commentaires pour l'article 139960

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 16 Mars 2017 à 17h 05m |           
كبير مقاولي تبييض المخلوع في مهمة جديدة لتبييض حزب الشقوق لرأب وسد ما تصدع وانفلق في كل جدرانه *

Langdevip  (France)  |Jeudi 16 Mars 2017 à 16h 53m |           
الناس لكل فاقت و كشفوا إلي النهضة حزب مدعوم من آسرائيل و دول بول البعير والعثماني

إلي رجعوا تونس قاعدة للارهاب و تجنيد الشباب إلى المحرقة و جهاد النكاح و عم الفساد

والتحكم في سوق المخدراة


بسيس صنع شهيد و طلق النار على الموصاد بمكحلت الجلد في بالو صنع البوز اي الحدث

و نسى مسكين إلي لبلاد صبحت تحت المراقبة امتع الموصاد من 2011 تاريخ الثورة

المباركة بالقيادة امتع امريكة و دول الخميج و العثماني والعبري لانشاء دولة الخلافة السادسة

برهان شمها و فهم رجع للقوة امتع النداء المشلول

والحجرة ما تذوب ...... !!!!!


Nourammar  (United States)  |Jeudi 16 Mars 2017 à 16h 50m | Par           
عمرها الحجرة ما تذوب والتجمعي ما يتوب

Taktak Kamel  (Tunisia)  |Jeudi 16 Mars 2017 à 16h 44m |           
Bien que c'est un artiste du mensonge, il va échouer car jusqu’à aujourd'hui cet énergumène s'adresse à tout le monde et il ne rend compte à personne; maintenant il doit mentir au siens qui ne sont pas d'accord de plus il doit rendre compte au tenants du pouvoir dans le parti et on ne cache rien en affirmant qu'il sont en conflit continu.

Abid_Tounsi  (United States)  |Jeudi 16 Mars 2017 à 16h 36m |           
قالها قبل و لم يف بوعده

Jaafar  (Tunisia)  |Jeudi 16 Mars 2017 à 16h 19m | Par           
Borhén tu vas nous manquer tu es vraiment un professionel. On sent chez toi ton amour pour la tunisie dans tes toutes tes interventions. Dommage je me faisais un plaisir de t'ecouter tous les matins tes commentaires me faisaient beaucoup rire car tu n'utilisais pas la langue de bois. Rabi maak

Zoulel  (Tunisia)  |Jeudi 16 Mars 2017 à 16h 16m |           
يا ماتوشي يا وجي اش دخل النهضة في هذه المواضيع والا انت خايف عليها......بصراحة هذه وقاحة

Matouchi  (Tunisia)  |Jeudi 16 Mars 2017 à 16h 11m |           
شوفو....
بصراحة....التجمع كل واحد يخدمو ما يضيعش.....
و النداء....هاو المثتل قدامكم
وحتى حزب المنافقين.....تجي ليوم تاخذ بايك ليوم
إلا النهضة.....إخدم معاهم...وايديك على اجنابك......تطيح يعفسوك و ينساوك
يخدموك....و أجرك ....حاصل في الٍآخرة....معناها بعد ما تموت......وتوفى صلاحيتك
الحاصل النهضة...نكبة على أولادها....قبل ما تكون على ابعادها



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