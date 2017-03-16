برهان بسيّس يعلن اعتزاله الاعلام

Jeudi 16 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-16 15:55:10

- أعلن الاعلامي بقناة التاسعة برهان بسيّس اليوم الخميس 16 مارس اعتزاله العمل الاعلامي بسبب التزاماته السياسية الجديدة.وتوجه برهان بسيّس من خلال تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك بالشكر الى زملائه في كل من قناة التاسعة ونسمة واذاعة كاب اف أم.يذكر أن برهان بسيّس سيضطلع بخطة الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس." تنتهي اليوم تجربتي في الإعلام بما تفترضه التزامات العمل السياسيأصدقاء وأحبة كثر عرفتهم وفخور بمعرفتهم سيكونون معي وسأكون معهم اليوم وغداأسرتي العزيزة في التاسعة ...أسرتي العزيزة في كاب اف ام....ومن قبلهما أسرتي العزيزة في نسمة .....شكرا انكم منحتموني شرف التجربة".