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فيديو اليوم: نائب ''قلوب الرّمان'' !!
Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات
- انتقد أحد النواب اليوم الخميس 16 مارس خلال الجلسة العامة لمنح الثقة للوزراء الجديد توريد ما يعرف ب" القلوب التركية" نظرا لتأثيرها على الفلاحين التونسيين حسب تعبيره.
وفي زلة لسان قال النائب " من قلوب الرّمان" قبل أن يتدارك بالقول " القلوب التركية".
يذكر أن " قلوب الرّمان" هو مسلسل تركي مدبلج الى اللغة التونسية الدارجة يتم بثة على قناة نسمة.
Publié le:2017-03-16 15:12:15
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Cartaginois2011
(Tunisia)
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Jeudi 16 Mars 2017 à 15h 35m | Par
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