ليونيل ميسي يطالب بوقف الحرب في سوريا وانهاء معاناة الاطفال

Jeudi 16 Mars 2017

بــاب نــات - أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني وسفير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) على " ضرورة إنهاء الحرب في سوريا" التي أودت بحياة 16 ألف طفل حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن ميسي قوله عبر صفحته بموقع (فيسبوك) " يوم من الحرب يعني الكثير من الضحايا والخسائر .. أطفال سوريا معرضون على مدى ست سنوات للعنف والوحشية في نزاع يأخذهم كرهائن".

وأكد اللاعب الأرجنتيني أن " قلبه محطم" بصفته سفيرا لليونيسف ووالدا لطفلين بسبب وضع الأطفال السوريين مطالبا متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي بالانضمام إليه في حملة المطالبة بإنهاء الصراع المسلح.

وقال " ضم صوتك لليونيسف للمطالبة بإنهاء الحرب".







Publié le:2017-03-16 15:23:24

