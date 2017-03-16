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Sport

ليونيل ميسي يطالب بوقف الحرب في سوريا وانهاء معاناة الاطفال

Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات - أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني وسفير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) على " ضرورة إنهاء الحرب في سوريا" التي أودت بحياة 16 ألف طفل حتى الآن.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن ميسي قوله عبر صفحته بموقع (فيسبوك) " يوم من الحرب يعني الكثير من الضحايا والخسائر .. أطفال سوريا معرضون على مدى ست سنوات للعنف والوحشية في نزاع يأخذهم كرهائن".
وأكد اللاعب الأرجنتيني أن " قلبه محطم" بصفته سفيرا لليونيسف ووالدا لطفلين بسبب وضع الأطفال السوريين مطالبا متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي بالانضمام إليه في حملة المطالبة بإنهاء الصراع المسلح.
وقال " ضم صوتك لليونيسف للمطالبة بإنهاء الحرب".



Publié le:2017-03-16 15:23:24

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