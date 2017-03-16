الملغاشي أحمد أحمد يزلزل عرش عيسى حياتو و يفوز برئاسة الكاف

Jeudi 16 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-16 12:33:22

- انتخب رئيس الاتحاد الملغاشي لكرة القدم احمد الاحمد (57 سنة) رئيسا جديدا للاتحاد الافريقي (كاف) خلفا للكامروني عيسى حياتو (70 سنة) للفترة 2021/2017 وذلك خلال اشغال الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الافريقي التي عقدت اليوم الخميس في العاصمة الاثيوبة اديس ابابا.وتحصل احمد على 34 صوتا مقابل 20 صوتا لحياتو الذي شغل منصب رئيس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم منذ 1988 وسيتم ايضا خلال جلسة الاتحاد الافريقي اليوم انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي الهيئة الافريقية في مجلس "الفيفا" للفترة نفسها.ويمثل الجامعة التونسية لكرة القدم في اشغال الجلسة العامة في اديس ابابا وفد يقوده رئيس الجامعة وديع الجريء.وستجري انتخابات اللجنة التنفيذية للفترة من 2017 إلى 2021 بنظام المناطق حيث يتم فيها اختيار ثمانية أفراد لعضوية اللجنة التنفيذية بالكاف بواقع عضو عن كل منطقة.ويذكر ان منطقة شمال افريقيا التي تضم خمس دول هي تونس والجزائر ومصر وليبيا والمغرب يمثلها حاليا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي الجزائري محمد روراوة (الذي ترشح للمنصب مجددا) أمام كل من الليبي أنور الطشاني (الخاسر مؤخرا في انتخابات الاتحاد الليبي) والمغربي فوزي لقجع الرئيس الحالي للجامعة المغربية.ويذكر أن مجلس الفيفا الحالي يضم ستة أعضاء من إفريقيا هم هاني أبو ريدة (مصر) وليديا نيسيكيرا (بوروندي) وطارق بوشماوي (تونس) وكونستانت عمري سليماني (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وألمامي كابيلي كامارا (غينيا) وكويسي نيانتاكي (غانا) بالإضافة الى الكاميروني عيسى حياتو بصفته رئيسا للكاف والسنغالية فاطمة سامورا الأمينة العامة للفيفا.ويشار الى ان حلم الكاميرونى حياتو في الحفاظ على عرشه على راس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لولاية ثامنة على التوالى بات مهددا خلال الفترة الاخيرة بعدما أعلنت العديد من الاتحادات الأفريقية رفع راية العصيان أمامه للمرة الأولى بعدما كان الفوز بالتزكية حليفه فى أغلب الجولات السبع التى خاضها سابقا.وتعالت الأصوات المطالبة بالتحقيق مع رئيس الـ "كاف" بتهمة الفساد على غرار ما حدث مع جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولى السابق للفيفا والذى تم إسقاطه عن عرشه بعدما طالته اتهامات بالفساد.ولاقى قرار "حماية المنافسة" فى مصر بالتحقيق مع عيسى حياتو بتهمة "الاحتكار" رود أفعال عالمية وسلطت العديد من وسائل الإعلام الضوء على التقرير الذى اعتبرته "أول مسمار حقيقى فى نعش عيسى حياتو".كما يأتى ذلك فى الوقت الذى ظهرت فيه تكتلات قوية تطالب بمحاسبة حياتو واستبعاده حيث أعلن مجلس "كوسافا" (اتحاد دول جنوب أفريقيا) دعمه للملغاشي احمد أحمد بعد اجتماع تم فى جوهانزبورغ العاصمة الجنوب أفريقية ويتكون مجلس "كوسافا" من 14 اتحادا هم أنغولا وبوتسوانا وجزر القمر،وليسوتو ومدغشقر ومالاوى وموريتانيا وموزمبيق ونامبيا وسيشيل وسوازيلاند وزامبيا وزيمبابوى.كما أعلن اتحاد "كوميسا" دعمه لأحمد أحمد.