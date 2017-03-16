عيسى حياتو: افريقيا تستحق 10 مقاعد في المونديال وسندافع على ذلك

وقال حياتو ان المكتب التنفيذي للاتحاد سيدافع على حق افريقيا في ان يكون لها 10 مقاعد في المونديال كما سيطالب الاتحاد بتوسيع تمثلية افريقيا في مختلف مسابقات كاس العالم للشبان اعتبارا لما حققته منتخبات الشبان الافريقية في كؤوس العالم الاخيرة للشبان.
واشار من جهة اخرى ان الاتحاد الافريقي ستكون له موارد مالية كبيرة بفضل عقود الاستشهار ستبلغ قرابة مليار دولار خلال السنوات المقبلة ما سيساعد على مزيد تطوير كرة القدم في افريقيا والترفيع في المنح الموجهة للجامعات الوطنية.
واعرب من جهة اخرى عن امتنانه للحكومات في مختلف الدول الافرقية التي ساعدت على تطوير كرة القدم في بلدانها مشيرا الى ان الاتحاد سيكون دائما في حاجة للتعاون مع الحكومات لانجاز برامجه في تطوير كرة القدم الافريقية.
ر/ زهو
Publié le:2017-03-16 11:56:38
Par:kamelnet (Tunisia ) Par Mobile
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