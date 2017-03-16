Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Ghalabt Asaleh Fi Rouhi  
Sport

عيسى حياتو: افريقيا تستحق 10 مقاعد في المونديال وسندافع على ذلك

Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات - اكد عيسي حياتو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم في كلمته اليوم في افتتاح الجمعية العامة للاتحاد في العاصمة الافريقية اديس ابابا ان افريقيا تستحق 10 مواقع في مونديال 2026 اذا تم اعتماد التوسعة المقترحة الى 48 منتخبا في نهائيات المونديال.

وقال حياتو ان المكتب التنفيذي للاتحاد سيدافع على حق افريقيا في ان يكون لها 10 مقاعد في المونديال كما سيطالب الاتحاد بتوسيع تمثلية افريقيا في مختلف مسابقات كاس العالم للشبان اعتبارا لما حققته منتخبات الشبان الافريقية في كؤوس العالم الاخيرة للشبان.
واشار من جهة اخرى ان الاتحاد الافريقي ستكون له موارد مالية كبيرة بفضل عقود الاستشهار ستبلغ قرابة مليار دولار خلال السنوات المقبلة ما سيساعد على مزيد تطوير كرة القدم في افريقيا والترفيع في المنح الموجهة للجامعات الوطنية.
واعرب من جهة اخرى عن امتنانه للحكومات في مختلف الدول الافرقية التي ساعدت على تطوير كرة القدم في بلدانها مشيرا الى ان الاتحاد سيكون دائما في حاجة للتعاون مع الحكومات لانجاز برامجه في تطوير كرة القدم الافريقية.
ر/ زهو



Publié le:2017-03-16 11:56:38

festival-7e134b09ee0b60a49634fea79f1ca797-2017-03-16 11:56:38
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139941



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13325,2

  • (14/03)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 2,43307 DT        1$ =2,29333 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/03)   788,2 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139941 2414|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires