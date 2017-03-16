عيسى حياتو: افريقيا تستحق 10 مقاعد في المونديال وسندافع على ذلك

Jeudi 16 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-16 11:56:38

- اكد عيسي حياتو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم في كلمته اليوم في افتتاح الجمعية العامة للاتحاد في العاصمة الافريقية اديس ابابا ان افريقيا تستحق 10 مواقع في مونديال 2026 اذا تم اعتماد التوسعة المقترحة الى 48 منتخبا في نهائيات المونديال.وقال حياتو ان المكتب التنفيذي للاتحاد سيدافع على حق افريقيا في ان يكون لها 10 مقاعد في المونديال كما سيطالب الاتحاد بتوسيع تمثلية افريقيا في مختلف مسابقات كاس العالم للشبان اعتبارا لما حققته منتخبات الشبان الافريقية في كؤوس العالم الاخيرة للشبان.واشار من جهة اخرى ان الاتحاد الافريقي ستكون له موارد مالية كبيرة بفضل عقود الاستشهار ستبلغ قرابة مليار دولار خلال السنوات المقبلة ما سيساعد على مزيد تطوير كرة القدم في افريقيا والترفيع في المنح الموجهة للجامعات الوطنية.واعرب من جهة اخرى عن امتنانه للحكومات في مختلف الدول الافرقية التي ساعدت على تطوير كرة القدم في بلدانها مشيرا الى ان الاتحاد سيكون دائما في حاجة للتعاون مع الحكومات لانجاز برامجه في تطوير كرة القدم الافريقية.ر/ زهو