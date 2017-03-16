قاضي ولاية هاواي يحكم بتعليق قرار ترامب بشأن حظر منح تأشيرات دخول لمواطني 6 دول إسلامية

Jeudi 16 Mars 2017

وكالات - أصدر قاضي منطقة هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية دريك كي. واتسون حكماً بتعليق تطبيق القرار الموقع من قبل الرئيس دونالد ترامب بشأن فرض حظر على منح تأشيرات دخول جديدة لمواطني ست دول إسلامية.



و أفاد المحامون بولاية هاواي أن القرار المذكور يعتبر خرقاً للمادة الأولى من الدستور الأمريكي بسبب إستهدافه المباشر للمسلمين و عرقلته قيام مؤسسات العمل و التعليم في الولاية بتوظيف الكوادر المؤهلة و الكفوءة و تأثيره على القطاع السياحي للولاية.



في غضون ذلك عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رد فعله إزاء تعليق القرار المذكور قبيل ساعات من بدء سريانه.



و خلال لقائه بالداعمين له في تجمع نُظم بمدينة ناشفيل بولاية تنسي و صف ترامب قرار الحكم المذكور " بأنه قرار قضائي مفاجئ و مؤسف و متجاوز للحدود".





و أفاد ترامب أنهم سيطالبون بالطعن بقرار الحكم لدى المحكمة الأمريكية العليا.



يذكر أنه أعقاب إلغاء القاضي الفيدرالي لولاية واشنطن جيمس روبرت القرار الأول الذي وقّع عليه الرئيس ترامب في السابع و العشرين من يناير/كانون الثاني الماضي بشأن منع دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى البلاد لمدة ثلاثة أشهر، كان ترامب قد لجأ إلى تعديل القرار ليكون شاملاً على حظر منح تأشيرات دخول لمواطني ست دول إسلامية و هي السودان و الصومال و اليمني و ليبيا و سوريا و إيران لمدة 90 يوماً ، مع تعليق برنامج الولايات المتحدة الأمريكية بشأن اللاجئين لمدة 120 يوماً و خفض عدد اللاجئين الذين سيتم قبولهم في البلاد لهذا العام من 110 آلاف إلى 50 ألفاً.



وكان من المقرر أن يسري القرار الجديد إعتباراً من الليلة الماضية.



Publié le:2017-03-16 08:49:02

