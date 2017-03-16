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Sport

مالك الجزيري ينهزم امام الامريكي جاك سوك

Jeudi 16 Mars 2017
بــاب نــات - خرج لاعب كرة المضرب التونسي مالك الجزيري من تصفيات دورة انديان ويلس بعد هزيمته امام الامريكي جاك سوك 6-4 و5-7 و5-7 مساء امس .

ورغم الهزيمة قدم الجزيري اداء متميزا في مباراة تواصلت اكثر من ساعتين و37د كما ظهر مالك الجزيري بمستوى رفيع خلال الدورة مكنه من بلوغ الدور الثالث .
ر/ زهو




Publié le:2017-03-16 08:42:53

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