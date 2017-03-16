مالك الجزيري ينهزم امام الامريكي جاك سوك

Jeudi 16 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-16 08:42:53

- خرج لاعب كرة المضرب التونسي مالك الجزيري من تصفيات دورة انديان ويلس بعد هزيمته امام الامريكي جاك سوك 6-4 و5-7 و5-7 مساء امس .ورغم الهزيمة قدم الجزيري اداء متميزا في مباراة تواصلت اكثر من ساعتين و37د كما ظهر مالك الجزيري بمستوى رفيع خلال الدورة مكنه من بلوغ الدور الثالث .ر/ زهو