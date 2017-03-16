الكاف: حياتو من اجل خلافة نفسه وبوشماوي من اجل الحفاظ على موقعه في تنفيذية الفيفا

Jeudi 16 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-16 08:17:01

- تحتضن العاصمة الاثيوبية اديس ابابا اليوم الخميس اشغال الجمعية العامة للاتحاد الافريقي لكرة القدم . وسيتم خلالها بالخصوص انتخاب رئيس الاتحاد للفترة 2017-2021 وكذلك أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي الهيئة الافريقية في مجلس الفيفا للفترة نفسها.ويمثل الجامعة التونسية لكرة القدم في اشغال الجلسة العامة في اديس ابابا وفد يقوده وديع الجريء .وسيكون الكاميروني عيسى حياتو في مواجهة منافس مباشر وهو الملغاشي احمد احمد على رئاسة الاتحاد الافريقي ( كاف).وتبدو حظوظ الكاميروني عيسى حياتو وافرة للفوز بولاية جديدة على راس ال"كاف" بالنظر للتأييد الواسع بين المؤتمرين .كما ستجري بالمناسبة انتخابات اللجنة التنفيذية للفترة من 2017 إلى 2021 والتي تجرى بنظام المناطق ويتم فيها اختيار ثمانية أفراد لعضوية اللجنة التنفيذية بالكاف بواقع عضو عن كل من المناطق الشمالية الغرب "ا" الغرب "ب" الوسطى الوسطى الشرقية وعضوين عن المنطقة الجنوبية بالإضافة لعضو نسائي.ويذكر ان منطقة شمال افريقيا التي تضم خمس دول هي الجزائر مصر ليبيا المغرب وتونس يمثلها حاليا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي الجزائري محمد روراوة الذي ترشح للمنصب مجددا أمام كل من الليبي أنور الطشاني الخاسر مؤخرا في انتخابات الاتحاد الليبي والمغربي فوزي لقجع الرئيس الحالي للجامعة المغربية .كما ستعرف الجمعية العامة لل"كاف" انتخاب ممثليها في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".ويضم مجلس الفيفا الحالي ستة أعضاء من إفريقيا هم هاني أبو ريدة (مصر) ليديا نيسيكيرا (بوروندي) طارق البوشماوي (تونس) كونستانت عمري سليماني (جمهورية الكونغو الديمقراطية) ألمامي كابيلي كامارا (غينيا) وكويسي نيانتاكي (غانا) بالإضافة للكاميروني عيسى حياتو بصفته رئيسا للكاف والسنغالية فاطمة سامورا الأمينة العامة للفيفا.وستكون انتخابات ممثلي إفريقيا في مجلس الفيفا بتقسيم جديد يكون على أساس توزيع المناطق حسب اللغة المستعملة بوجود ممثل للبلدان الناطقة بالإنجليزية وآخر عن الناطقين بالفرنسية وممثل عن الناطقين بالعربية والإسبانية والبرتغالية بالإضافة لثلاثة ممثلين في فئة مفتوحة على أن يكون من بينهم سيدة.وترشح عن البلدان الناطقة بالعربية والإسبانية والبرتغالية التونسي طارق بوشماوي من اجل مقعد واحد فيما افادت مصادر ان المصري هانى أبو ريدة رئيس الجامعة المصرية لكرة القدم، تحصل على موافقة الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم على نقل ترشحه لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى عن أفريقيا من المقعد المخصص للناطقين باللغات العربية والإسبانية والبرتغالية إلى المقعد الحر .ر/ زهو