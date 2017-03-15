الملك محمد السادس يبعد عبد الإله بنكيران عن رئاسة الحكومة

Mercredi 15 Mars 2017

وكالات





Publié le:2017-03-15 23:57:20

- قرر الملك محمد السادس، مساء الأربعاء وفقا لصلاحياته الدستورية، إبعاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران عن رئاسة الحكومة، المغربية وتعويضه بشخصية بديلة، من حزب العدالة والتنمية أيضا، يستقبلها لاحقا.وذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك أخذ علما بأن "المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها".وعيّن الملك محمد السادس، في 10 أكتوبر الماضي، عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيلها، عقب تصدر حزبه "العدالة والتنمية" نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر نفسه.ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة "نفقا مسدوداً"، عقب تشبث حزبي "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" بمشاركة حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، بينما رفض بنكيران ذلك وأصرّ على الاقتصار على الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها.ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما ينبغي إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز بالانتخابات في تشكيل الحكومة، ولم يحدد للشخص المكلف بتشكيلها مهلة زمنية.