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Culture

افتتاح تظاهرة ''سيكاجاز'' وزخم ثقافي بمدينة الكاف

Mercredi 15 Mars 2017
بــاب نــات - انطلقت عشية الأربعاء فعاليات الدورة الثالثة للتظاهرة الموسيقية "سيكا جاز" التي دأبت على تنظيمها سنويا جمعية الثقافة والتنمية بالكاف، والتي ستتواصل من 15 إلى 19 مارس الجاري.

وقد تميز اليوم الافتتاحي لهذه الدورة بتنظيم عدة عروض تنشيطية شملت مجالات الفروسية لفرقة من تاجروين والموسيقى الفلكلورية لفرق نحاسية محلية وذلك في إطار ما يعرف بالخرجة الكافية التي ساهمت أيضا فيها فرقة العيساوية بالكاف وفرقة أولاد بومخلوف للموسيقى.
وحرصا على إنجاح هذه التظاهرة قامت السلط الأمنية بإعادة تنظيم حركة المرور داخل المدينة وتغيير بعض المسارات للمساهمة في تحقيق الأهداف التنشيطية المرجوة من المهرجان.

وتتضمن تظاهرة الجاز لهذه السنة عروضا موسيقية متنوعة تنطلق مساء الخميس 16 مارس في سهرة تحيي الجزء الأول منها الفرقة الجزائرية "لباس" والثاني الفنان الإيفواري "Paco Sery".


أما سهرة الجمعة 17 مارس فسيؤمن جزءها الأول عازف السكسوفون التـونسـي الفرنسـي ياسـين بولعراس والمجموعة الأردنية "Autostrad" في حين سيكون عشاق البيانو على موعد ليلة السبت مع الفنان التونسي السويسري منصف قنود والفنان النيجيري Seun Kuti . وستختتم التظاهرة يوم الأحد بعرض للفنان الأمريكي Ken garett في عزف منفرد لإيقاعات الجاز الأمريكي.

وتشهد مدينة الكاف خلال النصف الثاني من مارس زخما ثقافيا نتيجة لتنظيم هذه التظاهرة وكذلك لتظاهرة "24 ساعة مسرح دون انقطاع" التي ستكون، وفق المنظمين، متميزة هذه السنة اعتبارا لأهمية البرمجة ولطول مدتها خلافا للسنوات الماضية، وهو ما أحدث حركية ثقافية وتجارية بالمدينة، وساهم في بلوغ النزل طاقة استيعابها القصوى، بالمناسبة.
وستقام تظاهرة 24 ساعة مسرح من 22 إلى 27 مارس الجاري بتنظيم من مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف.
ث/مر/ ع ت


Publié le:2017-03-15 19:59:55

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