الرابطة الاولى - مرحلة تفادي النزول: الملعب القابسي اكبر مستفيد و ووضعية المرسى و البنزرتي تزداد تعقيدا

Mercredi 15 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 17:38:25

- خرج الملعب القابسي اكبر مستفيد من مباريات الدفعة الثانية للجولة الثالثة لمرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت يوم الاربعاء اثر فوزه على ضيفه النادي البنزرتي في الدقائق الحاسمة ليلتحق فريق "الستيدة" بالترجي الجرجيسي في صدارة الترتيب.وبدت المباراة متوازنة وحافظت على اعلى درجات التشويق الى حدود الدقيقة 88 التي انجلى بعدها الغموض بحصول اصحاب الارض على ضربة جزاء حولها يوسف الفوزاعي الى هدف مانحا الملعب القابسي ثلاث نقاط ثمينة مكنته من رفع رصيده الى 7 نقاط في المركز الاول شراكة مع الترجي الجرجيسي الفائز يوم الثلاثاء على اتحاد تطاوين بهدف نظيف في افتتاح الجولة في حين اضحت وضعية النادي البنزرتي حرجة باحتلاله المرتبة الاخيرة بنقطة واحدة وهو ما يمثل ناقوس خطر يملي على ابناء المدرب ماهر الكنزاري الاستفاقة السريعة قبل فوات الاوان.ومن جهته توفق نادي حمام الانف في استغلال عاملي الميدان والجمهور ليمضي على انتصاره الثاني منذ انطلاق مرحلة تفادي النزول الذي جاء على حساب شبيبة القيروان في اعقاب حوار تميز بتسابق وتلاحق على مستوى تسجيل الاهداف بعدما افتتح مصعب ساسي النتيجة للمحليين من ضربة جزاء في الدقيقة 15 قبل ان يرد فريق عاصمة الاغالبة الفعل بسرعة في الدقيقة 17 بفضل المدافع حسام بنينة.وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تسير نحو التعادل اختطف فراس العيساوي هدف الانتصار "للهمهاما" في الدقيقة 88 وهو ما مكنها من الصعود الى المركز الثالث ب6 نقاط بينما تجمد رصيد شبيبة القيروان عند نقطتين في المركز السادس.وغابت الاهداف في مباراة عبد العزيز الشتيوي بالمرسى بين مستقبل المكان وضيفه مستقبل قابس.واثرت اهمية الرهان على اداء اللاعبين وخلقت ضغطا كبيرا عليهم ما جعلهم يفشلون في هز الشباك ليحسم التعادل السلبي المباراة وهي نتيجة بقدر ما ترضي الضيوف الذين اضافوا نقطة الى رصيدهم وضعتهم في المركز الخامس ب3 نقاط بقدر ما تزيد من محن مستقبل المرسى الذي يقبع في قاع الترتيب بنقطة يتيمة.وتجدر الاشارة الى ان صاحبي المركزين السابع والثامن ينزلان الى الرابطة المحترفة الثانية بينما يخوض صاحب المركز السادس مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث من مرحلة الصعود بالرابطة المحترفة الثانية.في المرسى مستقبل المرسى - مستقبل قابس صفر-صفرفي حمام الانف نادي حمام الانف - شبيبة القيروان 2-1في قابس الملعب القابسي - النادي البنزرتي 1-صفرفي جرجيس (القديم) الترجي الجرجيسي - اتحاد تطاوين 1-صفر ا