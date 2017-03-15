انطلاق التسجيل ببرنامج ''عقد الكرامة'' بالنسبة لطالبي الشغل والمؤسسات الخاصة

Mercredi 15 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-15 14:55:34

- أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة عن انطلاق التسجيل ابتداء من اليوم 15 مارس 2017 ببرنامج "عقد الكرامة"، وذلك على موقع واب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.ويتواصل التسجيل في هذه الآلية بالنسبة لطالبي الشغل إلى غاية يوم السبت 25 مارس 2017 أما بالنسبة للمؤسسات الخاصة الراغبة في انتداب طالبي الشغل فيستمر إلى غاية 30 مارس الجاري.وأضاف ألحمامي أن برنامج عقد الكرامة الذي يعد إطارا تعاقديا بين طالبي الشغل ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مختلف الاختصاصات سيشمل 25 ألف عاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا في سنة 2017 و25 ألفا آخرين سنة 2018 مبينا ان هذا البرنامج موجه لطالبي الشغل المتحصلين على شهادة جامعية أو شهادة معادلة أو شهادة مؤهل تقني سامي والمسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل والذين لا تقل فترة بطالتهم عن سنتين ابتداء من تاريخ حصولهم على الشهادة.وبين وزير التكوين المهني والتشغيل انه تم إفراد كل ولاية من ولايات الجمهورية بحصة من المنتفعين تتضمن 1042 منتفعا، موزعة بصفة متساوية بين الإناث والذكور علاوة على تخصيص 3% من العقود لفائدة طالبي الشغل من ذوي الاحتياجات الخصوصية.واكد أن طالبي الشغل ممن سيتم انتدابهم في إطار "عقد الكرامة" سيتمتعون بأجر شهري قدره الصافي 600 دينارستوفر الدولة قيمة 400 د منه وصاحب المؤسسة الخاصة 200 د، موضحا ان ان هذا المبلغ ليس منحة تربص أو منحة عمل بل أجرة ستتحملها الدولة إلى جانب التكفل بالضرائب المستوجبة والمساهمة في التغطية الصحية والاجتماعية للمنتفعين.وأشار إلى أن برنامج "عقد الكرامة" الذي بلغ عدد المسجلين فيه إلى حد صباح اليوم الاربعاء حوالي 2000 طالب شغل يهدف بالخصوص إلى إكساب المنتفع خبرة مهنية حقيقية ومهارات جديدة وتمكين المؤسسات الخاصة من الرفع من مستوى التاطير فضلا عن تثمين الموارد البشرية بما يضمن تطوير إنتاجية المؤسسات الاقتصادية الوطنية والتقليص من نسبة البطالة.وتوقعت كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصّة سيدة الونيسي من جهتها، أن تتجاوز نسبة انتداب طالبي الشغل بعد مرور سنتين من العمل بالمؤسسات الخاصة 70 بالمائة وهو ما من شانه أن يقلص من نسبة البطالة ويساهم في تطوير النمو الاقتصادي بالبلاد وتنمية المناطق الداخلية المهمشة إلى جانب وتحقيق السلم الاجتماعي، وفق تقديرها.نج