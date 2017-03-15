نوفل الورتاني لمستشار وزيرة السياحة: مستواك منحط جدا ومنطقك خير دليل على ذلك

واتهم نوفل الورتاني "الشعلاني" بان مستواه منحط وبانه غير مسؤول متسائلا "كيف يكون شخص بهذا المستوى وبانعدام الكفاءة يشغل خطة في وزارة كوزارة السياحة.
وتابع الورتاني " تصريح الشعلالي فضيحة لان بن قمرة لم يهاجم القطاع بل أوضح انه اذا سيحاسب الغرب تونس على حادثة فردية كقتل التمساح في "بلفيدار" فلا أهلا وسهلا بهم.
جدير بالذكر ان مستشار وزيرة السياحة اتهم فوزي بن قمرة بالجهل على خلفية تصريحات طالب فيها السياح بعدم العودة الى البلاد في حال وجهوا اتهامات لتونس.
Publié le:2017-03-15 12:10:59
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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