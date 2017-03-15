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كاس الاتحاد الافريقي - النادي الافريقي يتاهل الى الدور القادم
Mercredi 15 Mars 2017
بــاب نــات
- اعلن النادي الافريقي صباح اليوم عن تلقيه مراسلة من الاتحاد الافريقي يعلمه فيها بترشح الفريق الى الدور القادم من كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد انسحاب نادي قوات المسلحة السيراليوني.
وبناء على هذه المراسلة الغى النادي الافريقي رحلته التي كانت مقررة غدا الى سيراليوني لخوض لقاء الاياب للدور السادس عشر.
وكان النادي الافريقي فاز ذهابا على الفريق السيراليوني 9-1 ر/هس
Publié le:2017-03-15 11:36:48
festival-275589a3927054d2852d0fc1acfec7a0-2017-03-15 11:36:48
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