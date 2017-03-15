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الطب الشرعي يبرىء سعد لمجرد...

Mercredi 15 Mars 2017
وكالات - أنقذ الطب الشرعى النجم سعد لمجرد فى قضية اغتصابه للفتاة الفرنسية لورا بريول، حيث أثبت أنه لا أثر للحمض النووى الخاص به بجسد الفتاة مما يؤكد أنه لم يتم إقامة علاقة جسدية بينهما، حسبما أكد موقع mediapart.

وأشار موقع المغرب اليوم، أن النجم اعترف مؤخرا بأنه عرض على الفتاة أن تذهب معه إلى غرفة الفندق الخاصة به ولكنه نفى قيامه بالاعتداء عليها بالضرب أو قيامه بعلاقة معها، مستشهدا بأن كاميرات الفندق قامت بتصويرها وهى داخله إلى غرفته وهى خارجة منها وكانت بقمة أناقتها ولم يكن يبدو عليها أى آثار لضرب.

وأضاف أن سعد لمجرد فقد أعصابه أمام الفتاة فى المحكمة بعدما قالت إنه اعتدى عليها حيث قال لها: "أنتى كاذبة"، وأكد أنه لم يضربها من الأساس، وأشارت الفتاة أنها كانت تنوى إقامة علاقة معه ولكنها تراجعت عن الفكرة بعد تعنيفه لها وهو ما نفاه سعد جملة وتفصيلا.



Publié le:2017-03-15 09:46:28

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