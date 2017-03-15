دورة شانزهان- انس جابر الى الدور ثمن النهائي

Mercredi 15 Mars 2017

بــاب نــات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 138 عالميا الى الدور ثمن النهائي لدورة شانزهان الصينية اثر تفوقها صباح اليوم الاربعاء على الكازاخستانية زارينا دياز (187 عالميا) بشوطين لصفر (6-4 و6-2).

وستواجه جابر غدا في الدور ثمن النهائي سو جونغ جانغ (كوريا الجنوبية - 146 عالميا) التي كانت تاهلت بعد انسحاب منافستها الصينية كزين يون هان في الشوط الثاني.

ر/هس









Publié le:2017-03-15 09:42:32

