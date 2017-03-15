دورة شانزهان- انس جابر الى الدور ثمن النهائي
Mercredi 15 Mars 2017
بــاب نــات -
تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 138 عالميا الى الدور ثمن النهائي لدورة شانزهان الصينية اثر تفوقها صباح اليوم الاربعاء على الكازاخستانية زارينا دياز (187 عالميا) بشوطين لصفر (6-4 و6-2).
وستواجه جابر غدا في الدور ثمن النهائي سو جونغ جانغ (كوريا الجنوبية - 146 عالميا) التي كانت تاهلت بعد انسحاب منافستها الصينية كزين يون هان في الشوط الثاني.
ر/هس
Publié le:2017-03-15 09:42:32
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Par:lechef (Tunisia )
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