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Sport

دورة شانزهان- انس جابر الى الدور ثمن النهائي

Mercredi 15 Mars 2017
بــاب نــات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 138 عالميا الى الدور ثمن النهائي لدورة شانزهان الصينية اثر تفوقها صباح اليوم الاربعاء على الكازاخستانية زارينا دياز (187 عالميا) بشوطين لصفر (6-4 و6-2).
وستواجه جابر غدا في الدور ثمن النهائي سو جونغ جانغ (كوريا الجنوبية - 146 عالميا) التي كانت تاهلت بعد انسحاب منافستها الصينية كزين يون هان في الشوط الثاني.
ر/هس




Publié le:2017-03-15 09:42:32

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